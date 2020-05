FIA odwiedziła fabrykę Racing Point

RP20 wywołało niemałe poruszenie podczas zimowych testów ze względu na swoje bliskie podobieństwo do Mercedesa W10, zdobywcy podwójnej korony w 2019 roku. Niektóre osoby z padoku wprost nazwały samochód ekipy z Silverstone „klonem” i „różowym Mercedesem”.

Pojawiły się również sugestie, że wyniki Racing Point będą oprotestowane podczas - ostatecznie odwołanego - Grand Prix Australii. Ekipa Renault nadal nie wyklucza takich działań w przyszłości.

W rozmowie z Motorsport.com Green bronił legalności samochodu.

- Tak naprawdę nie znamy nawet podstaw, na których chcą oprzeć swój protest. Kiedy samochód został odsłonięty, rozmawialiśmy o tym z FIA. Przedstawiciele federacji odwiedzili naszą fabrykę i przyglądali się temu, co zrobiliśmy oraz projektom samochodu.

- Wzięli nawet ubiegłoroczne dane projektowe od Mercedesa i skonfrontowali z naszymi. Przeprowadzili dokładną analizę. I cieszą się, że samochód, który mamy na torze, został zaprojektowany przez nas. Może on posiadać wspólne cechy z W10, ale to po prostu podobieństwa. [Bolidy] nie są identyczne, czyli nie ma podstaw do protestu.

- [Rywale] mogą krzyczeć ile chcą, ale sądzę, że tak naprawdę robią to, ponieważ przegapili możliwość wykonania pewnej sztuczki. I to ich denerwuje.

FIA po kontakcie ze strony Motorsport.com potwierdziła komentarze Greena.