Po oświadczeniu prezydenta FIA Mohammeda Ben Sulayema ​​na początku tego roku, że chce on, aby organ zarządzający ocenił możliwość rozszerzenia stawki F1, oficjalnie opublikowano dokumenty, w których strony mogą wyrazić zainteresowanie dołączeniem.

W wydanym oświadczeniu FIA poinformowała, że ​​oceni potencjał nowych zespołów na podstawie „rygorystycznej analizy finansowej i technicznej”, a także „kryteriów zrównoważonego rozwoju i pozytywnego wpływu społecznego”.

FIA wyjaśniła, że ​​każda organizacja będzie musiała udowodnić swoje możliwości techniczne i posiadane zasoby, w tym finansowanie, a także odpowiednie doświadczenie.

Ponadto kandydaci będą musieli pokazać, w jaki sposób zarządzaliby czynnikami zrównoważonego rozwoju, dążąc do tego, aby Formuła 1 stała się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla od 2030 roku.

- Rozwój i atrakcyjność Formuły 1 są na bezprecedensowym poziomie. FIA uważa, że ​​warunki dla stron, które spełniają kryteria selekcji, są odpowiednie, aby wyrazić formalne zainteresowanie udziałem w mistrzostwach. Po raz pierwszy w ramach warunków selekcji prosimy kandydatów, aby określili, w jaki sposób spełnią kryteria zrównoważonego rozwoju i jak wywrą pozytywny wpływ na społeczeństwo poprzez sport - powiedział Ben Sulayem, mówiąc o uruchomieniu nowego procesu.

- Proces ten jest logicznym przedłużeniem przepisów na 2026 rok dotyczących jednostek napędowych, co przyciągnęło Audi do Formuły 1 i wzbudziło zainteresowanie wśród innych potencjalnych uczestników - dodał szef FIA.

FIA spodziewa się, że formalny proces potrwa do 30 kwietnia. Następnie jakakolwiek decyzja o przyznaniu zielonego światła dla nowego zespołu zostanie podjęta do 30 czerwca. W dokumentach FIA wyjaśniono również, że ostateczne wezwanie nie zależy tylko od organu zarządzającego.

- Aby uniknąć wątpliwości, żaden nowy kandydat nie ma automatycznego prawa wstępu do mistrzostw, a maksymalna liczba drużyn rywalizujących w mistrzostwach do sezonu 2025 włącznie jest ograniczona do 12. Istniejące zespoły F1 będą miały pierwszeństwo przed nowymi kandydatami. W przypadku, gdy żaden kandydat nie zostanie uznany za odpowiedniego przez FIA i/lub przez posiadacza praw handlowych F1, żaden nowy zespół nie zostanie wybrany - napisano w dokumentach.

Oświadczenie Ben Sulayema ​​na początku roku, sugerujące rozważenie nowych ofert, skłoniło organizację Andretti Global do upublicznienia planów wejścia do F1 z General Motors.

Chociaż ambicje Andrettiego ekscytują FIA, nie udało im się jeszcze całkowicie przekonać potencjalnych rywali ani właścicieli F1, Liberty Media. Obecni uczestnicy i FOM chcą lepiej zrozumieć korzyści, jakie przyniesie nowy zespół.

Jest to szczególnie ważne dla dziesięciu aktualnych drużyn, które zaryzykowałyby utratę udziału w dochodzie z praw handlowych przez wejście nowych zespołów.

Nowy szef Williamsa, James Vowles, powiedział w zeszłym miesiącu, że kluczem do wszelkich starań, aby sprowadzić nowe ekipy, jest kierowanie się wyłącznie rozwojem sportu – i brak zagrożenia destabilizacją obecnej sytuacji.

- Zawsze jesteśmy otwarci na rozwój sportu, ale prawda jest taka, że ​​sport musi odnosić coraz większe sukcesy finansowe. Ktokolwiek przyłączy się do tego środowiska, musi wnieść ze sobą przyrost, który jest wymagany, aby wszyscy znaleźli się w lepszej lub przynajmniej neutralnej pozycji - komentował Vowles.

Wszelkie decyzje dotyczące dołączania nowych zespołów do stawki muszą być podejmowane wspólnie z FIA i FOM. W rozmowie z Motorsport.com podczas niedawnego Rajdu Monte Carlo, Ben Sulayem powiedział, że Andretti był jak dotąd jedyną organizacją, która bezpośrednio wyraziła zainteresowanie.