Carlos Sainz został ukarany przez sędziów za spowodowanie kolizji z Fernando Alonso podczas chaotycznego restartu GP Australii po drugiej czerwonej fladze.

Kara została przyznana przed ostatnim przejazdem jednego okrążenia przez całą stawkę do flagi w szachownicę za samochodem bezpieczeństwa, przez co Hiszpan spadł z czwartego na dwunaste miejsce.

Sainz od razu dał jasno do zrozumienia swojemu inżynierowi, że uważa, że ​​powinien mieć szansę wyjaśnienia incydentu w rozmowie z sędziami. Do takiej sytuacji jednak nie doszło.

- Ponieważ prowadzimy rozmowy z FIA i wysłaliśmy do nich raport, nie chcę ujawniać żadnych szczegółów tej dyskusji. Jedyną rzeczą jest to, że reakcja stewardów nie była taka sama w przypadku incydentów w pierwszym zakręcie na linii Gasly-Ocon i Sargeant-De Vries - powiedział szef zespołu Ferrari, Fred Vasseur.

FIA przychyliło się do prośby Ferrari o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wirtualne przesłuchanie w sprawie wniosku o prawo do przeglądu kary Carlosa Sainza z GP Australii odbędzie się we wtorek, 18 kwietnia.

Ferrari najpierw musi udowodnić, że jest w stanie zapewnić „istotny nowy dowód”, który nie był dostępny dla sędziów na torze, zanim proces będzie kontynuowany z analizą tych dowodów.

- Sędziowie GP Australii 2023 otrzymali list od Nikolasa Tombazisa, dyrektora FIA ds. bolidów jednomiejscowych, z załączeniem petycji Scuderii Ferrari z dnia 6 kwietnia 2023 roku na mocy art. 14 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA, domagając się rewizji decyzji stewardów nr 46, podjętej w ramach GP Australii 2023 - czytamy w oświadczeniu FIA.

- Kierowcy i przedstawiciele zespołu są zobowiązani zgłosić się do sędziów na wirtualne przesłuchanie, które odbędzie się 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 08:00 czasu środkowoeuropejskiego w związku ze zgłoszeniem - dodano w oświadczeniu.

Jeśli kara zostanie ostatecznie anulowana, Sainz odzyska swoje czwarte miejsce, a kierowcy za nim – Lance Stroll, Sergio Perez, Lando Norris, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri, Guanyu Zhou i Yuki Tsunoda – spadną o jedno miejsce i stracą wywalczone punkty.