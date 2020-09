FIA prowadzi dochodzenie

Pod lupą FIA znalazł się przede wszystkim fakt oderwania się jednego z kół od bolidu Giovinazziego. Uderzyło ono w samochód nadjeżdżającego Russella, szczęśliwie trafiając w przednią lewą część FW43.

Koła w samochodach F1 zabezpieczone są dodatkowo za pomocą specjalnych, wzmacnianych linek. Masi stwierdził, że zerwanie tego mocowania jest zmartwieniem i FIA zajmie się tym tematem.

- Dlaczego koło się oderwało? Nie jestem jeszcze w 100 procentach pewny - powiedział Masi. - Jednak natychmiast, gdy samochód został przewieziony poza tor, nasz zespół techniczny rozpoczął dochodzenie. Zrobiono kilka zdjęć. Mamy również sporo materiału filmowego. Dział techniczny wraz z działem bezpieczeństwa zbada przyczynę.

Masi przyznał, że jest zbyt wcześnie, aby próbować wyciągać wiążące wnioski.

- Myślę, że w przypadku takiego wypadku trzeba przyjrzeć się wszystkim dostępnym danym i je przeanalizować. Konieczny jest również czas dla odpowiednich osób, by mogły one zbadać całą sprawę, sam wypadek i jego konsekwencje.

FIA rozważy również zmianę pobocza w miejscu gdzie rozbił się Giovinazzi. Pod lupą mogą znaleźć się bariery, które spowodowały odbicie Alfy z powrotem na wyścigową linię.

- Nie miałem jeszcze okazji, aby przejść się tam i sprawdzić jak ukształtowany jest teren. Przyjrzymy się jednak temu i zobaczymy czy coś można poprawić - wyjaśnił dyrektor wyścigów Formuły 1.

Tyre of Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, after a collision with the barrier

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images