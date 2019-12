FIA świadoma problemów z oponami

Ostateczna decyzja co do wyboru konstrukcji na sezon 2020 miała zostać przekazana zespołom do 1 września, aby miały one wystarczająco dużo czasu na dostosowanie swoich aerodynamicznych koncepcji. Ogłoszenie opóźniono jednak do października, aby umożliwić dalsze testy produktów Pirelli.

Gdy mieszanki zostały sprawdzone podczas weekendu w Austin, odzew był tak negatywny, że niektóre ekipy wezwały do pozostania przy tegorocznej specyfikacji ogumienia.

W ramach kompromisu FIA i zespoły zgodziły się, by przetestować ogumienie zgodnie z planem podczas sesji w Abu Zabi. Jeśli po zebraniu większej ilości danych, oceny nadal będą negatywne, zostanie przeprowadzone głosowanie. W przypadku gdy siedem lub więcej ekip będzie przeciwna nowym konstrukcjom, to w sezonie 2020 ponownie zobaczymy tegoroczne mieszanki.

- Jak wyjaśniono zespołom [w Brazylii], nie sugeruję, że sposób w jaki zostanie to rozwiązane jest idealny - powiedział Tombazis w rozmowie z Motorsport.com

- Nie spodziewam się oklasków i wiwatowania. Ale byliśmy już w przeszłości świadkami narzekań na opony w środku sezonu i nie brakowało ludzi, którzy chcieli je zmienić poprzez głosowanie.

- Aby uniknąć podobnego marudzenia i „płaczu” za jakąś konstrukcją w roku przyszłym, uznałem, że lepiej będzie załatwić sprawę w listopadzie czy grudniu. Ludzie zmieniają opinię na podstawie swojej aktualnej konkurencyjności. Całe to zamieszanie nie jest idealne, ale to najbardziej zręczny sposób, by sobie z tym poradzić.

Tombazis potwierdził również, że FIA przeprowadzi głosowanie, jeśli po teście w Abu Zabi zespoły nadal nie będą usatysfakcjonowane.

- Jeśli wynikiem sesji będzie opinia zespołów: „O nie, naprawdę nie widzimy żadnych korzyści”, to mają prawo do decydowania i siedem głosów może przeważyć sprawę. Z drugiej strony, jeśli - w co mam nadzieję - okaże się, że opony są odpowiednie, to dobrze dla sportu.

- Zmiana ogumienia musi być zainicjowana przez FIA. Jeśli zobaczymy zbiorowe narzekania na opony, to zarządzimy głosowanie. Z kolei, gdy ludzie będą zadowoleni, a opony nie będą się przegrzewać, to głosowania nie będzie.