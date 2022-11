FIA walczy z mową nienawiści

Prezydent FIA - Mohammed Ben Sulayem przyznaje, że skala hejtu w mediach społecznościowych jest już przeogromna, a walka z nim bardzo trudna, ale federacja nie zamierza składać broni. W przypadku sportów motorowych, nienawistnych komentarzy doświadczają wszyscy, zawodnicy, zespoły, sędziowie, oficjele oraz organizatorzy imprez.

- Ostatnio jedna z kobiet sędziów FIA, Silvia Bellot, otrzymała groźby śmierci. Jest to całkowicie godne ubolewania, że wolontariuszka taka jak Silvia lub każdy z naszych sędziów i oficjeli, którzy dobrowolnie poświęcają swój czas, aby umożliwić nam ściganie się, jest przedmiotem takiej nienawiści - napisał Mohammed Ben Sulayem. - W rzeczywistości wielu pracowników FIA było celem prześladowań i nienawistnych wpisów w ciągu ostatnich kilku lat.

- Jest to całkowicie nie do przyjęcia, że nasi wolontariusze, urzędnicy i pracownicy są narażeni na takie ekstremalne nadużycia. Nie ma na to miejsca w naszym sporcie. Ma to niszczący wpływ na zdrowie psychiczne nasze i naszych bliskich - kontynuował. - Zawsze będę stawał w obronie moich pracowników i wolontariuszy. I pozwólcie mi jasno powiedzieć - bez tych ludzi nie byłoby wyścigów. Musimy zadać sobie pytanie, kto chciałby dążyć do pracy w takich okolicznościach? Sprawa jest oczywista - jeśli tak dalej będzie, to zniszczy nasz sport.

- Jako sędzia i jako prezydent oczywiście spodziewasz się, że ludzie nie będą zgadzali się z decyzjami, które podejmujesz. Ale powinieneś oczekiwać, że te opinie i komentarze będą pełne szacunku. To jest jednak coraz rzadsze - zaznaczył. - Tylko poprzez wspólne działania osiągniemy jakiś sukces w walce z tą plagą w naszym sporcie.

FIA już rozpoczęła proces zwalczania hejtu. Podjęła rozmowy z właścicielami poszczególnych platform mediów społecznościowych, aby odegrały swoją rolę w tych działaniach. Kooperuje również z innymi organami zarządzającymi sportem, aby połączyć siły w celu podjęcia zdecydowanych kroków w omawianym aspekcie.

Za pośrednictwem Uniwersytetu FIA zlecono badania nad mową nienawiści w Internecie i toksycznymi komentarzami dotyczącymi sportu. Ma to stworzyć platformę do dzielenia się wiedzą, do edukacji i zapobiegania takim występkom.

Federacja nawiązała współpracę z Arwen.ai, aby wykorzystać ich oprogramowanie do wykrywania i eliminowania obraźliwych treści na kanałach należących do FIA i podlegających im mistrzostw.

Zostanie też przeprowadzona wspólna kampania FIA i wszystkich krajowych związków. Będzie opierać się na współpracy FIA i Formuły 1 w ramach inicjatywy Drive It Out.

Więcej informacji na ten temat zostanie przedstawionych podczas Grand Prix Abu Zabi pod koniec tego miesiąca.

- Nie można tolerować prześladowań, nadużyć i mowy nienawiści w sieci. Każdy w naszym sporcie, od mediów, zespołów, kierowców i fanów ma do odegrania w tym swoją rolę. Nie możemy tego ignorować. Wzywam cały ekosystem sportów motorowych do podjęcia działań. Musimy to piętnować. To musi się skończyć - podsumował Mohammed Ben Sulayem.

