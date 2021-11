Christian Horner zwrócił uwagę na tylne skrzydła w bolidach niemieckiej ekipy już w piątek. Szef Red Bulla kwestionował legalność części Mercedesa i deklarował, że zespół jest gotowy do złożenia skargi.

Teraz już wiadomo, że FIA sprawdzi spojlery w modelach W12. Testy rozpoczęły się sobotę wieczorem.

- W ramach naszej kontroli mamy bardzo dobrze zdefiniowaną listę testów. Będziemy wszystko sprawdzać wraz z grupą techniczną - powiedział rzecznik FIA.

Szef ekipy z Milton Keynes jest zachwycony inicjatywą FIA.

- Wspaniale, że są proaktywni i patrzą na to, co się dzieje. Cieszymy się, że traktują to bardzo poważnie - oznajmił.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images