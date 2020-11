FIA wyjaśnia obecność dźwigu

Q2 rozpoczęto, gdy dźwig wciąż pracował nad usunięciem samochodu Nicholasa Latifiego, który utknął w żwirowej pułapce na zewnętrznej zakrętu numer 8.

Okazuje się, że pracujący na miejscu porządkowi poinformowali Masiego, że dźwigu nie będzie, gdy kierowcy dojadą do ósmego zakrętu. Prace się jednak przedłużyły i „awaryjnie” pokazano żółte flagi. Wielu kierowców wyrażało zdziwienie tym, że wypuszczono ich w ogóle z alei serwisowej.

Całą sprawę wyjaśnił Masi:

- Wypuściliśmy samochody w momencie, gdy dźwig kierował się już w stronę drogi ewakuacyjnej - powiedział Masi. - Stało się to po informacji przekazanej do Race Control, że dźwig kompletnie opuści tor, zanim samochody dojadą do zakrętu numer 8.

- Jak tylko stało się jasne, że pojazd nie dojedzie na czas do drogi ewakuacyjnej, rozciągnęliśmy obszar podwójnej żółtej flagi od zakrętu numer 8 po wejście w zakręt numer 7, aby jeszcze bardziej spowolnić samochody na tym okrążeniu.

- Oczywiście, nie był to scenariusz, który chcielibyśmy oglądać i patrząc z perspektywy czasu, zrobilibyśmy to inaczej i wstrzymalibyśmy samochody [w pitlane] aż do zakończenia prac. Dokonamy kontroli naszych procedur, aby zminimalizować prawdopodobieństwo podobnych incydentów w przyszłości - podsumował Michael Masi.