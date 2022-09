Pod koniec wyścigu o Grand Prix Włoch, Charles Leclerc, na świeżych miękkich oponach, powoli zmniejszał dystans dzielący go od lidera - Maxa Verstappena. Wydawało się, że Monakijczyk nie zdąży już dogonić kierowcy Red Bulla, gdy na pięć okrążeń przed końcem, swój bolid zatrzymał Daniel Ricciardo. Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa i nadzieja włoskich kibiców, na zwycięstwo Ferrari.

Jednak ku rozczarowaniu tifosi, nie powróciliśmy już do ścigania i rywalizacja zakończyła się za samochodem bezpieczeństwa. Spowodowało tu frustrację także u Charlesa Leclerca, Maxa Verstappena i szefa Red Bulla, Christiana Hornera.

- Zostało wystarczająco dużo czasu by wznowić wyścig - powiedział Horner w wywiadzie dla Sky.

Międzynarodowa Federacja Sportów Motorowych opublikowała odpowiedź na pytania o to, dlaczego wyścig zakończył się podczas neutralizacji? Zdaniem FIA zagrożenie było zbyt małe, by wywiesić czerwoną flagę. Rzecznik federacji powiedział:

- Z uwagi na to, że bezpieczny powrót do ścigania jest naszym jedynym priorytetem, a incydent nie był wystarczająco znaczący by wywołać czerwoną flagę, wyścig zakończył za samochodem bezpieczeństwa. Odbyło się to zgodnie z procedurami, na które zgodziło się FIA i wszyscy zawodnicy. Moment wyjazdu samochodu bezpieczeństwa nie ma wpływu na te procedury.

Poproszony o wyjaśnienie, tego co dokładnie się wydarzyło, Daniel Ricciardo odpowiedział, że nie otrzymał żadnego ostrzeżenia co do awarii samochodu.

- Nic nie mogłem zrobić. Po prostu zgasł. Nie czułem żadnych niepokojących sygnałów, byłem w Lesmo 1 i potem nie było już nic. Ponieważ zgasł, to miałem wrzucony bieg - powiedział kierowca McLarena.

- Próbowałem zjechać na wewnętrzną, oczywiście poza linię jazdy, w jakieś bezpieczne miejsce, ale nie widziałem żadnej przestrzeni, w której mógłbym się zatrzymać. Więc po prostu musiałem stanąć na trawie i tyle.

- Próbowałem wyjść z samochodu tak szybko, jak tylko mogłem, ale oczywiście na koniec usłyszałem, że wyścig skończył się za samochodem bezpieczeństwa. Więc szkoda mi wyścigu, ale nie mogłem zrobić nic więcej - powiedział Ricciardo.

Charles Leclerc przyznał, że mimo, że finisz był rozczarowujący to nie zniekształcił wyniku wyścigu. Monakijczyk powiedział, że o jego porażce z Verstappenem zadecydowały wcześniejsze wydarzenia w rywalizacji.

Nie było to jedyne kontrowersyjne zakończenie wyścigu w tę niedzielę. W ostatnim wyścigu Formuły 3, wywieszona została czerwona flaga po wypadku Kusha Mainiego i Brada Benadivesa. Kierowcy na tor już nie wrócili, co sprawiło, że mistrzem F3 został Victor Martins, który mimo pięciosekundowej kary za przekroczenie limitów toru, został sklasyfikowany na czwartym miejscu.