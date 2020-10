FIA zmienia protokół

FIA planowała zmiany jeszcze zanim okazało się, że Lance Stroll był zakażony koronawirusem podczas Grand Prix Eifelu. Kanadyjczyk ostatecznie opuścił rywalizację na Nürburgringu z powodu złego samopoczucia.

Do tej pory test na obecność koronawirusa musiał być przeprowadzony przed wyruszeniem w podróż na grand prix oraz powtarzany co pięć dni. Od teraz wymagane będzie również badanie w miejscu docelowym, nie później niż 24 godziny od wejścia do strefy dużego zagęszczenia [high density area], czyli padoku.

Zrezygnowano również z testów przeprowadzanych w niedzielę, nawet jeśli w tym dniu mija piąta doba od poprzedniego badania. Test dopuszczający do wyścigu musi zostać wykonany w sobotę do godziny 14 czasu miejscowego.

Jednocześnie Racing Point prawdopodobnie otrzyma oficjalne ostrzeżenie od FIA za niedopełnienie obowiązków związanych z protokołem COVID-19. Stroll i zespół o pozytywnym wyniku testu dowiedzieli się w poniedziałek 12 października. Pomimo jasnych wytycznych nie poinformowano FIA aż do połowy bieżącego tygodnia.