Finał WTCR 2021 w Makau

Tegoroczny sezon zakłóciła pandemia koronawirusa i włodarze WTCR postanowili nie opuszczać Europy. Finał rywalizacji odbędzie się w najbliższy weekend w hiszpańskiej Aragonii.

Na przyszły rok Eurosport Events - promotor FIA WTCR - zaplanował wizytę w Azji. Sezon rozpocznie się w połowie maja na Węgrzech. Tydzień później kierowcy i zespoły powalczą na Słowacji. Następnie w programie widnieją rundy na Pętli Północnej Nürburgringu, w portugalskim Vila Real oraz na MotorLand Aragon.

Przerwa wakacyjna potrwa aż trzy miesiące. Po niej WTCR odwiedzi Koreę Południową, Chiny (nie uzgodniono jeszcze lokalizacji) oraz Makau. WTCC gościło na słynnym ulicznym torze w latach 2005-2014 oraz w 2017 roku. WTCR rywalizowało w specjalnym regionie administracyjnym Chin w sezonach 2018 i 2019.

Kalendarz WTCR 2021:

Race of Hungary, Hungaroring: 14-16 maja

Race of Slovakia, Slovakia Ring: 22-24 maja

Race of Germany, Nürburgring Nordschleife: 3-5 czerwca

Race of Portugal, Vila Real: 25-27 czerwca

Race of Spain, MotorLand Aragón: 9-11 lipca

Race of South Korea, Inje Speedium: 8-10 października

Race of China, lokalizacja do potwierdzenia: 5-7 listopada

Race of Macau, Circuito da Guia: 19-21 listopada