Mohammed Ben Sulayem przekazał, że prace nad regulaminem technicznym dotyczącym jednostek napędowych F1, który ma wejść w życie od 2026 roku, są już na ukończeniu. Dzięki tym wytycznym w królowej sportów motorowych mają zjawić się nowi producenci.

Wiadomo już, że Porsche i Audi od dawna wykazują zainteresowanie pojawieniem się w Formule 1. Obaj producenci czekają na sfinalizowanie wspomnianych przepisów, aby ogłosić swoje wejście do sportu, ale jak dotąd nie potwierdzono żadnych oficjalnych kroków w tym zakresie.

Przyszłe wytyczne są opracowywane zgodnie z życzeniami nowych uczestników. W tym kontekście nadal będzie wykorzystywany silnik turbodoładowany o pojemności 1,6 litra V6, MGU-H nie będzie już częścią jednostki napędowej, a zamiast tego więcej mocy będzie uzyskiwane z MGU-K. Koszt całego napędu będzie niższy, a jego konstrukcja mniej skomplikowana. Do tego dochodzi zastosowanie paliw zrównoważonych.

- Przez ostatnie 18 miesięcy FIA aktywnie współpracowała ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby uatrakcyjnić nowe zasady dotyczące układu napędowego w Formule 1 - powiedział Mohammed Ben Sulayem w krótkim oświadczeniu.

- Teraz ten dokument został przedłożony Światowej Radzie Sportów Motorowych w celu przeprowadzenia niezbędnych ocen - dodał. - Jestem dumny, że wspólny wysiłek stworzył szansę dla nowych producentów na wejście do mistrzostw. To jeszcze bardziej zwiększy konkurencję w tym sporcie.

Porsche podpisało już kontrakt z Red Bullem obejmujący 50 procent udziałów w zespole z Milton Keynes, co automatycznie powinno ich również poprowadzić do kooperacji z AlphaTauri. Mówi się, że Audi ma współpracować z Sauberem, prowadzącym ekipę Alfa Romeo, lub z McLarenem. W tym wszystkim wskazano jednak na to, że czasu na zaprojektowanie i zbudowanie jednostek napędowych przez nowych producentów jest już zbyt mało.

