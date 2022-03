W Haasie trwają poszukiwania kierowcy po tym, jak z ekipą pożegnał się Nikita Mazepin. Rozstanie to konsekwencja trwającej rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Zespół opuścił również tytularny sponsor - firma Uralkali, należąca do Dmitrija Mazepina.

Druga i ostatnia tura przedsezonowych testów ruszy w najbliższy czwartek. Gene Haas - właściciel zespołu - przekazał w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, że w zajęciach weźmie udział Pietro Fittipaldi, etatowy tester i rezerwowy. Podkreślił również, iż trwają poszukiwania kandydata na cały sezon 2022.

- Przyglądamy się właśnie kilku kandydatom - powiedział Haas w rozmowie z The Associated Press. - Zobaczymy, kto jest dostępny i co trzeba załatwić. Z pewnością do środy kogoś będziemy mieli. Pietro będzie z nami. Po to go mamy. Jest testerem.

Choć niewykluczone, że wyścigowy fotel otrzyma Fittipaldi, Haas sugeruje, iż preferowany jest bardziej doświadczony kierowca.

- Szukamy. Sądzę, że z całą pewnością chcielibyśmy kogoś z nieco większym doświadczeniem. Musimy sprawdzić, co jest możliwe.

Haas zapewnił również, że utrata pieniędzy od Uralkali nie jest zagrożeniem dla funkcjonowania zespołu.

- Haas zawsze był głównym i największym sponsorem. Nie wiem, czemu ludzie zaczęli mówić, iż staliśmy się rosyjskim zespołem. Haas Automation zawsze było na samochodzie.

- Jest w porządku. Oczywiście, chcielibyśmy mieć więcej pieniędzy, ale nie jest źle. Liczby po stronie wydatków są po prostu większe.

W drugim VF-22 zasiądzie Mick Schumacher, który zaliczy swój drugi sezon w Formule 1.

