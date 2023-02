Red Bull i Ford ogłosili dziś w Nowym Jorku partnerstwo, które oficjalnie rozpocznie się w 2026 roku, gdy w życie wejdą nowe przepisy silnikowe w Formule 1. Amerykański producent tym samym powróci do królowej sportów motorowych po dwóch dekadach nieobecności.

Wykorzystując do prezentacji tło miasta „które nigdy nie śpi” poinformowano, że Ford będzie ściśle współpracował z Red Bull Powertrains w celu opracowania hybrydowego układu napędowego nowej generacji, na podstawie przepisów technicznych, które wejdą w życie od 2026 roku. Obejmie on podzespoły elektryczne oraz jednostkę spalinową, dostosowaną do działania na całkowicie zrównoważonych paliwach. Ford zapewni wsparcie techniczne również w takich obszarach, jak ogniwa akumulatorowe i oprogramowanie. Prace nad nowym napędem mają rozpocząć się natychmiast.

O ile kooperacja Forda z Red Bullem była spodziewana już od jakiegoś czasu, o czym pisaliśmy już w grudniu, o tyle sytuacja z ich juniorską ekipą AlphaTauri była mniej jasna.

Ponieważ obecny dostawca RBR, Honda, zgłosił swoje zainteresowanie produkcją jednostki napędowej na sezon 2026, spekulowano, że może zrobić coś wyłącznie z AlphaTauri.

Amerykański gigant samochodowy jednak jasno określił, że będzie współpracował z dwoma formacjami F1 producenta napojów energetycznych, co najmniej do 2030 roku.

Szef zespołu Red Bull Racing Christian Horner wskazał, że partnerstwo z Fordem jest dużym impulsem dla długoterminowych ambicji jego zespołu.

- Wspaniale jest powitać Forda z powrotem w Formule 1 dzięki temu partnerstwu - powiedział Horner. - Jako niezależny producent silników, możliwość korzystania z wiedzy marki takiej jak Ford, stawia nas w dobrej sytuacji wobec konkurencji.

- To producent przesiąknięty historią motoryzacji, która obejmuje pokolenia. Od Jima Clarka po Ayrtona Sennę i Michaela Schumachera. Ich rodowód mówi sam za siebie. Dla nas w Red Bull Powertrains, otworzenie kolejnego rozdziału w tej dynastii, jako Red Bull Ford, jest niezwykle ekscytujące. Rok 2026 jest jeszcze daleko, ale dla nas praca już się zaczyna, patrząc w nową przyszłość i ciągłą ewolucję Oracle Red Bull Racing - dodał.

- To początek nowego, ekscytującego rozdziału w motoryzacyjnej historii Forda - powiedział Bill Ford, dyrektor wykonawczy amerykańskiego producenta. - Ford, wraz z mistrzami świata Oracle Red Bull Racing, powraca na szczyt sportu, przenosząc długą tradycję innowacji, zrównoważonego rozwoju i elektryfikacji Forda do jednej z najbardziej widocznych dyscyplin na świecie.

Video: Ford i Red Bull łączą siły w F1