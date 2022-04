Formuła 1 bez dyrektora

Formuła 1 i FIA znaleźli się w trudnym położeniu na tydzień przed Grand Prix Miami.

Dyrektor wyścigowy F1 Niels Wittich otrzymał pozytywny wynik testu na Covid-19 i może być zmuszony do opuszczenia piątej rundy sezonu, jeśli do przyszłego tygodnia kolejne testy nie dadzą wyniku negatywnego.

Jego zastępca, Eduardo Freitas również jest zakażony koronawirusem. Jednak Portugalczyk i tak nie wybierał się na Florydę. W ten sam weekend miał pracować podczas rundy WEC w Spa.

Stany Zjednoczone są drugim po Australii krajem goszczącym królową sportów motorowych w tym roku, który wymaga negatywnego wyniku testu Covid-19 wykonanego na 24 godziny przed przyjazdem na terytorium tego państwa.

Choć Wittich ma jeszcze czas na powrót do zdrowia, nie wiadomo co zrobi FIA, jeśli dotrze do Miami z opóźnieniem lub będzie musiał opuścić cały weekend wyścigowy.

Wśród potencjalnych alternatyw wymieniani są Scott Elkins, który pełni podobną rolę w Formule E i DTM oraz Herbie Blash, który do 2014 roku był zastępcą dyrektora wyścigowego F1 - Charliego Whitinga.

Blash w tym roku jest starszym doradcą Witticha i Freitasa oraz kontroluje ich pracę z ramienia nowego prezydenta FIA Mohammeda Ben Sulayema. Był obecny na trzech, pierwszych wyścigach obecnego sezonu.

Wymieniany jest również Colin Haywood, którego ściągnięto z emerytury i powierzono mu rolę wicedyrektora w Grand Prix Miami.

Wittich i Freitas dzielą stanowisko w trakcie sezonu F1, choć do tej pory ten drugi pełnił funkcję zastępcy podczas imprez, w których uczestniczył.

Przyjmuje się, że pierwszą okazję do spróbowania swoich sił w roli głównego dyrektora wyścigowego będzie miał podczas rundy w Barcelonie

