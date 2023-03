Formuła 1 bez treningów?

Podczas wizyty na inauguracyjnej rundzie MotoGP w Portugalii, Stefano Domenicali udzielił wywiadu portugalskiemu kanałowi SportTV, aby podzielić się swoimi przemyśleniami na różne tematy.

Uwaga dyrektora generalnego F1, dotycząca sesji treningowych, wywołała poruszenie, ponieważ sugerowała, że ​​​​patrzy on na odważną zmianę formatu weekendowego.

- Jestem zwolennikiem odwołania sesji treningowych, które są bardzo przydatne dla inżynierów, ale których nie lubi opinia publiczna - powiedział Domenicali.

Ponieważ właściciel F1, Liberty Media, pokazał, że nie boi się przesuwać wyznaczonych granic, jeśli chodzi o zmianę formatu Grand Prix, wprowadzając wyścigi sprinterskie, uwagi dyrektora generalnego F1 wywołały myśli o planowaniu odważniejszego kroku.

Jednak możliwość całkowitego pozbycia się sesji treningowych przez F1 jest czymś, co byłoby krytykowane wśród zawodników i fanów.

Trening pozostaje niezwykle ważną częścią weekendu Grand Prix, ponieważ kierowcy i zespoły muszą pracować nad ustawieniami i strategiami dotyczącymi opon przed rywalizacją w kwalifikacjach i wyścigu.

Dodatkowo solidna frekwencja na torach w piątki pokazuje, że istnieje zainteresowanie oglądaniem samochodów jeżdżących intensywnie przez cały dzień, nawet jeśli nie ma nagród za poszczególne miejsca podczas treningów.

Być może komentarze Domenicalego nie powinny być interpretowane jako rozważanie całkowitego usunięcia sesji treningowych. Istnieje argument, że w typowy weekend trzy sesje treningowe to za dużo.

To, do czego Domenicali naprawdę odnosi się w swoich komentarzach, to prawdopodobnie zagadnienie, czy F1 może zmienić swój harmonogram, aby więcej sesji w każdy weekend wyścigowy miało jakieś znaczenie.

To temat, na który dyrektor generalny F1 był otwarty w zeszłym roku, kiedy w rozmowie z włoskim dziennikiem Corriere della Serra mówił o pomysłach, takich jak przyznawanie punktów za najlepsze sesje treningowe.

- W normalny weekend, składający się z pierwszego i drugiego treningu w piątek, każda sesja powinna być nagradzana punktami albo kwalifikacją do innego, krótszego wyścigu w sobotę, zamiast trzeciego treningu - mówił wówczas Domenicali.