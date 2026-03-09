Inauguracyjna runda w Australii była pierwszą realną okazją dla kierowców, zespołów i kibiców, by zobaczyć, jak w praktyce wyglądają nowe przepisy Formuły 1.

W trakcie i po wyścigu kilku kierowców porównywało ściganie do gier komputerowych, a Charles Leclerc stwierdził, że przypominało mu ono Mario Karta. Nie jest to pierwszy raz, gdy jeden z zawodników zestawił królową motorsportu z klasycznym tytułem. W zeszłym roku zrobił to Max Verstappen.

Ferrari zaliczyło imponujący początek wyścigu. Leclerc ruszając z czwartego pola objął prowadzenie wyprzedzając George'a Russella, a Lewis Hamilton awansował z siódmego miejsca na trzecie. Pierwsze okrążenia wyścigu przyniosły ekscytującą walkę między Monakijczykiem a Brytyjczykiem.

Do ich pojedynku szybko dołączył Hamilton, który skorzystał z błędu byłego partnera z zespołu i wyprzedził go, gdy tylko nadarzyła się okazja. Stajnia z Maranello utrzymywała dublet aż do zjazdów na pit stop, po którym nie wróciła na prowadzenie.

Podczas mijania się na prostej z Russellem Leclerc zażartował, że czuł się jak w Mario Karcie, porównując tryby overtake i boost do grzybka z doładowaniem.

- To jest jak grzybek w Mario Karcie - powiedział do inżyniera przez radio.

Nie było to pierwsze odniesienie do gry ze strony kierowców w ten weekend. Podczas rozmowy z Martinem Brundle'em Sergio Perez powiedział z uśmiechem: - Zobaczymy, co się wydarzy w tym wyścigu-grze.

Oliver Bearman również został zapytany, czy czuł się jak w grze wideo. - Tak, trochę - powiedział mediom. - To było tak, jakbym ja był w F1, a wszyscy inni w F2. Ale potem oczywiście znowu musisz doładować baterię, bo inaczej na kolejnej prostej jesteś martwy.

- Jest więc mnóstwo rzeczy, o których trzeba myśleć, co jest skomplikowane, ale fakt, że skończyłem siódmy, sprawia, że jestem zadowolony, nawet jeśli samochód nie był w ten weekend najbardziej przyjemny w prowadzeniu.