Formuła 1 i NBA nawiązali współpracę

F1 wróciła do Austin po nieobecności w sezonie 2020, co wynikało z pandemii koronawirusa i obostrzeń w podróżowaniu z tym związanych. Grand Prix Stanów Zjednoczonych odbędzie się w dniach 22-25 października. NBA natomiast w tym roku obchodzi 75-lecie powstania mistrzostw. Przy tej okazji obie serie postanowiły więc połączyć siły, aby zwiększyć zasięgi obu dyscyplin

Przygotowano m.in specjalne projekty przedstawiające barwy wszystkich 30 drużyn NBA naniesione na grafiki przyszłorocznych bolidów Formuły 1. Część z nich jest już dostępne w sieci i obrazują czołowe zespoły Konferencji Wschodniej i Konferencji Zachodniej.

Do tego w czwartek na padoku Circuit of the Americas zostaną rozegrane zawody. Kierowcy F1 będą wykonywali rzuty wolne do kosza. Wcześniej czeka ich trening pod okiem gwiazd koszykówki.

Zespół, który najlepiej spisze się w serii dziesięciu rzutów wolnych, wygra 20 tysięcy dolarów. Zwycięska ekipa przekaże te pieniądze na dowolnie wybrany przez siebie cel charytatywny.

75. sezon NBA ruszył we wtorek, 19 października.