Formuła 1 na pełnych obrotach

Alfa Romeo F1 Team Orlen udanie rozpoczął tegoroczną kampanię licząc się w walce w środku stawki. Zarówno Valtteri Bottas, jak i Zhou Guanyu zdobyli punkty, co jest dla zespołu najlepszym otwarciem sezonu od wielu lat.

Ekipa z Hinwil nie kryje motywacji i pobudzenia zeszłotygodniowymi rezultatami, które dały im na początek czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów.

- Miło jest wrócić do samochodu tuż po uzyskaniu dobrego wyniku - przyznał Bottas. - Daje nam to szansę wykorzystania mocnych osiągów, które pokazaliśmy w zeszły weekend oraz poprawienia wielu rzeczy, które tego wymagają. Jesteśmy jeszcze na wczesnym etapie sezonu i spodziewamy się, że układ sił na torze będzie zmieniał się w miarę wprowadzania uaktualnień przez zespoły, ale my też nie stoimy w miejscu i jesteśmy zdeterminowani, aby utrzymać tę formę.

- Widzę prawdziwą motywację w zespole i wspaniale było zobaczyć zachwyt na twarzach wszystkich naszych ludzi - dodał. - Zmierzamy we właściwym kierunku, a Arabia Saudyjska będzie kolejnym wyścigiem, w którym będziemy mogli powalczyć o dobry wynik: na torze wprowadzono pewne zmiany, dzięki którym jest on jeszcze szybszy niż w zeszłym roku. Nie mogę doczekać się jazdy po nowym układzie i sprawdzenia, czy nam odpowiada.

Bottas zajął szóste miejsce w Grand Prix Bahrajnu. Zhou Guanyu rozpoczął swój pierwszy sezon w Formule 1 od dziesiątej lokaty.

- Finisz w pierwszej dziesiątce to spełnienie marzeń, ale teraz traktuję to już wyłącznie jako wspomnienie - powiedział Guanyu. - Skupiam się na następnym wyścigu i na tym, aby nadal osiągać dobre wyniki. Za każdym razem, gdy zasiadam w kokpicie, mam szansę nauczyć się czegoś nowego i poczuć się lepiej w samochodzie. Wiem, że muszę ciężko pracować, nie tylko dlatego, że mam konkurencyjnych rywali wokół siebie, ale po prostu przy każdej okazji wymagam od siebie wszystkiego, co najlepsze.

- Tor Jeddah Corniche nie jest dla mnie nowością, ponieważ ścigałem się na nim w zeszłym roku w F2, ale oczywiście w tegorocznym samochodzie Formuły 1 to będzie zupełnie co innego - dodał. - Układ zmienił się, ale nadal jest niezwykle wymagającym obiektem, który wymusza stuprocentową koncentrację i karze za błędy.

Szef zespołu - Frederic Vasseur nie kryje, że w Arabii Saudyjskiej mają dużą szansę na zdobycie kolejnych punktów.

- Czujemy, że mamy konkurencyjny samochód i zdeterminowaną parę kierowców, a to podnosi morale wszystkich członków zespołu - wskazał. - Nie mamy jednak złudzeń co do czekającego nas wyzwania. W Bahrajnie widzieliśmy, jak wyrównana jest stawka i jak bardzo zacięte są kwalifikacje i wyścig. Wiemy, że musimy być u szczytu swoich możliwości i postarać się o kolejny dobry weekend. Jeśli nam się to uda, posiadanie samochodów w punktach jest realną perspektywą.

Grand Prix Arabii Saudyjskiej

Piątek, 25 marca

Trening 1 15:00

Trening 2 18:00

Sobota, 26 marca

Trening 3 15:00

Kwalifikacje 18:00

Niedziela, 27 marca

Wyścig 19:00

godziny wg czasu polskiego

Polecane video: