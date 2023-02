Formuła 1 nie na sprzedaż?

Liberty Media nabyło F1 w 2017 roku za około 4,5 miliarda dolarów amerykańskich. Plotki o kolejnej zmianie właścicielskiej pojawiły się w drugiej połowie stycznia. Doniesienia mówiły o funduszu majątkowym z Arabii Saudyjskiej. Padały kwoty rzędu 20 miliardów dolarów, a wycena spotkała się z krytycznym komentarzem prezydenta FIA - Mohammeda Ben Sulayema, który kwestionował tak wysoką wartość praw komercyjnych F1. Jego uwagi spotkały się z niezadowoleniem Liberty Media.

Choć nieoficjalnie mówi się, że rozmowy z Saudyjczykami się odbyły, pytany o sprawę Domenicali zasugerował, że F1 nie jest aktualnie na sprzedaż.

- To pytanie do akcjonariuszy, ale nie wydaje mi się - przyznał Domenicali w rozmowie ze Sky Sports. - Inwestujemy w Formułę 1 i wkładamy w nią realne pieniądze. Tak, jak w Las Vegas.

- Kupiliśmy tam kawałek ziemi za 240 milionów dolarów. Budujemy zaplecze, a wartość inwestycji przekroczy pół miliarda dolarów. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni.

Domenicali podkreślił również, że kierownictwo Liberty Media w pełni popiera i angażuje się w rozwój Formuły 1.

- To naprawdę taka perła w ich portfolio i w pełni popierają to, co robimy. A jeśli spojrzymy na wartość F1, jest ona fenomenalna. Wszystko za sprawą świetnej pracy, którą wspólnie wykonujemy.

- Nie wydaje mi się więc, żeby opcja sprzedaży leżała w tej chwili na stole.

