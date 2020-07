Formuła 1 odcina się od Ecclestone'a

Ecclestone, który przez 40 lat rządził Formułą 1 i w 2017 roku został zastąpiony przez Liberty Media, wywołał burzę swoim wywiadem, udzielonym telewizji CNN. Sprawa dotyczy rasizmu oraz praw mniejszości, które po śmierci George'a Floyda są aktualnie jednymi z najgorętszych światowych tematów. F1 rozpoczęła kampanię #WeRaceAsOne, a Lewis Hamilton zainicjował swoją własną akcję na rzecz różnorodności w sporcie.

W rozmowie z Amandą Davies z CNN 89-letni Ecclestone, choć przyznał, że zaangażowanie Hamiltona jest wspaniałe, dodał jednocześnie, iż nie będzie miało wielkiego wpływu na F1.

- Ta ostatnia kampania, którą rozpoczął na rzecz ludzi czarnoskórych jest wspaniała - powiedział Ecclestone. - Wykonuje świetną robotę i właśnie takich jak on - bardzo rozpoznawalnych - słuchają ludzie. Nie sądzę jednak, żeby miało to przyczynić się do czegokolwiek pozytywnego lub negatywnego w Formule 1.

Największe kontrowersje wywołała jednak druga część wypowiedzi.

- Biali powinni pamiętać, że nie wszyscy są tacy jak oni. Czarnoskórzy powinni podobnie myśleć o białych. W wielu przypadkach czarnoskórzy są w większym stopniu rasistami niż biali.

Ecclestone skrytykował również usuwanie pomników przedstawiających handlarzy niewolników. Do takiego zdarzenia doszło m.in. w Bristolu. - Myślę, że głupotą jest usuwanie tych wszystkich pomników. Powinny pozostać na swoim miejscu, abyśmy mogli uczyć dzieci co ci ludzie zrobili i jak źle postępowali.

Na słowa byłego szefa zareagowała Formuła 1, wydając oficjalny komunikat.

W czasach, kiedy potrzebna jest jedność, aby walczyć z rasizmem i dyskryminacją, całkowicie nie zgadzamy się z komentarzami Berniego Ecclestone'a. Na takie słowa nie ma miejsca zarówno w Formule 1, jak i w całym społeczeństwie. Pan Ecclestone nie odgrywa w struktrach F1 żadnej roli od 2017 roku. Jego honorowy tytuł Emerytowanego Prezesa wygasł w styczniu 2020 roku.