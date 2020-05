Formuła 1 przybiera na wadze

Serwis RaceFans dowiedział się, że minimalny limit masy wzrośnie z 746 kg do 749 kg w 2021 roku.

Ruch taki wynika z obaw, że dążenie do oszczędności wagi może doprowadzić do wprowadzenia bardziej egzotycznych i droższych materiałów przy produkcji wybranych podzespołów, podczas gdy cały czas są prowadzone starania o ograniczenie wydatków w królowej sportów motorowych.

Wielu wiodących kierowców wielokrotnie narzekało na wzrost masy samochodów F1, które w ciągu siedmiu lat zyskały już ponad 100 kilogramów - wzrost o ponad 16 procent od czasu końca ery silników V8.

W tym roku do minimalnej masy samochodu dodano kilogram, ze względu na zamontowanie drugiego przepływomierza paliwa narzuconego przez FIA .

Bolidy przybiorą na wadze jeszcze bardziej w 2022 roku, kiedy w życie wejdą w nowe przepisy techniczne. Jest to spowodowane wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych testów zderzeniowych, które będą wymagały mocniejszych konstrukcji do pochłaniania uderzeń. Minimalna masa aut ma wtedy wzrosnąć do 778 kg.