Formuła 1 pytała VW Group

Spekulacje łączące Volkswagen Group z Formułą 1 powróciły po raz kolejny na początku marca. Potwierdził je Fritz Enzinger, wiceprezes Porsche Motorsport.

Okazją do dołączenia zespołów lub producentów będzie nowy „cykl silnikowy”, który rozpocznie się w 2025 roku. Jednostki napędowe mają być tańsze. Rozwijana będzie technologia komponentu elektrycznego.

Sprawę dołączenia VW Group poruszył tym razem Olivier Blume, dyrektor generalny Porsche AG, podczas sesji sprawozdawczej analizującej wyniki marki w 2020 roku.

- Motorsport jest w DNA Porsche i zawsze będziemy zainteresowani rywalizacją i transferem technologii do samochodów drogowych - cytuje Blume’a dziennik Marca. - Zadzwonili do nas ludzie z F1. Spytali VW Group czy jest zainteresowana dołączeniem do rozgrywek.

- Grupa nie podjęła jeszcze decyzji, ale wszystko jest analizowane. Nie wiadomo czy [ewentualne] wejście byłoby z Audi, czy Porsche. Dołączenie będzie zależne od nowych zasad, obowiązujących począwszy od 2025 roku.

- Dlatego też, na chwilę obecną skupiamy się na samochodach wyścigowych, WEC - gdzie mamy prototyp i chcemy wygrać IMSA, Le Mans, Sebring i Daytonę - oraz kontynuacją w Formule E.