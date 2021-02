Formuła 1 ujawniła statystyki

Sezon 2020 został w znacznym stopniu zakłócony przez pandemię koronawirusa. Rywalizacja ruszyła dopiero w lipcu, a z zaplanowanych 22 wyścigów rozegrano 17. Formuła 1 opublikowała dziś statystyki dotyczące oglądalności telewizyjnej i obecności na różnych platformach pomagających dotrzeć do odbiorcy.

Średnia oglądalność pojedynczego wyścigu spadła nieznacznie (o 4,5 procenta) względem sezonu 2019 i wyniosła 87,4 miliona, pozostając na poziomie zbliżonym do liczb osiąganych przez ostatnie 6-7 lat. Autorzy raportu wiążą spadek z koncentracją ubiegłorocznej rywalizacji na europejskich torach i brakiem wydarzeń w kilku ważnych strategicznie miejscach.

Łączna widownia zmalała z 1,9 miliarda do 1,5 miliarda, jednak jest to przede wszystkim konsekwencją mniejszej liczby rozegranych wyścigów (17 w sezonie 2020 do 21 w sezonie 2019). Najwięcej widzów obejrzało Grand Prix Węgier - 103,7 miliona. Włączone do harmonogramu w wyjątkowych okoliczności pandemii, rundy w Portugalii, Bahrajnie (z wykorzystaniem odmiennej niż tradycyjna nitki toru) oraz Turcji zgromadziły odpowiednio: 100,5 miliona, 98,1 miliona i 89,1 miliona telewidzów.

Pomimo odwołania rund w Chinach i Holandii, w obu tych krajach F1 odnotowała znaczący, procentowy (odpowiednio 43 i 28) wzrost oglądalności w porównaniu z sezonem 2019.

Formuła 1 pochwaliła się również statystykami dotyczącymi mediów społecznościowych. Wzrost obserwujących na wszystkich platformach (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tiktok, Snapchat, Twitch oraz chińskie portale) wyniósł 35 procent, co daje łączną liczbę 36 milionów. Odnotowano ponad 800 milionów reakcji na treści umieszczone przez F1.

- Ubiegły rok był bezprecedensowy dla wszystkich, a Formuła 1 musiała dostosować się do wyzwań związanych z pandemią - powiedział Stefano Domenicali, dyrektor generalny serii. - Zorganizowaliśmy 17 wyścigów, co wielu na początku roku uważało za niemożliwe. Zrobiliśmy to w sposób bezpieczny, zapewniając naszym kibicom emocje i dostarczając im zupełnie nowe wydarzenia.

- Dane dotyczące widowni z 2020 roku pokazują siłę i odporność naszego sportu. Średnia oglądalność wyniosła 87,4 miliona, a łączna sięgnęła 1,5 miliarda widzów.

Kalendarz F1 2021 jest rekordowo obszerny. Zaplanowano 23 wyścigi, a sezon ruszy w ostatni weekend marca w Bahrajnie.