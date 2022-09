Kampania związana jest ze współpracą między McLarenem a firmą OKX - platformą wymiany kryptowalut - podkreśloną z okazji powrotu F1 do Singapuru i Japonii.

Oba MCL36 otrzymają zmienione barwy. Obok tradycyjnego koloru papaja oraz czerni, pojawią się jaskrawe różowe wstawki oraz inspirowane grą Cyberpunk grafiki przedstawiające silnik. Całość ma mieć futurystyczny charakter, nawiązujący do wspólnej kampanii McLarena i OKX, nazwanej „Future Mode”. Lando Norris i Daniel Ricciardo w dwa najbliższe weekendy pokażą się w odmienionych kombinezonach, tworzących spójną całość z projektem oklejenia samochodu.

- Cieszymy się, że możemy celebrować nasze partnerstwo z OKX poprzez to odważne i dynamiczne malowanie - przekazał Zak Brown, dyrektor generalny McLarena, zadowolony z powrotu F1 w te rejony Azji.

- McLaren i OKX są zjednoczone we wspólnym parciu do przodu i pokonywaniu kolejnych granic, a kampania Future Mode jest okazją do promowania tych wartości na globalnej scenie.

Galeria - barwy McLarena:

