Gala obok Luwru

Na zakończenie gali Jean Todt wręczył Lewisowi Hamiltonowi trofeum za zdobycie mistrzostwa świata F1 - szóste w karierze kierowcy ze Stevenage. - To był najlepszy rok w mojej karierze - powiedział Lewis. - Jestem naprawdę dumny z tego, co osiągnęliśmy jako zespół. Dominowaliśmy szósty rok z rzędu i myślę, że to zdumiewające. Od strony kierowcy, jestem zdecydowanie bardzo zadowolony z mojej jazdy. Było wiele wspaniałych wyścigów, intensywna walka z Ferrari. Kolejny team w rywalizacji sprawił, że dla nas wszystkich wyzwanie było jeszcze większe.

Triumfatorzy pozostałych kategorii otrzymali nowe trofea, wykonane przez amerykańskiego rzeźbiarza Franka Stellę. Ott Tänak i Martin Järveoja zakończyli francuską dominację w WRC, trwającą od 2004 roku. - Kiedy od bardzo dawna pragniesz czegoś takiego i w końcu to osiągasz, odczuwasz pewien rodzaj ulgi - mówił Ott Tänak. - Początkowo było to marzenie. W ostatnich paru latach znaleźliśmy się blisko celu, ale z różnych powodów nie udawało się wygrać. Teraz w końcu tego dokonaliśmy. Z moich ramion spadł duży ciężar. Nie było łatwo. Dosłownie musieliśmy przejść przez wodę i ogień, ale tytuł zdobyty po tych wszystkich walkach, smakuje jeszcze lepiej.

Nagrodę dla Osobowości Roku pośmiertnie przyznano Nikiemu Laudzie. Debiutantem Roku w głosowaniu Komisji FIA wybrano Alexa Albona. Akcją Roku kibice uznali pojedynek Maxa Verstappena z Charlesem Leclerkiem na Silverstone. Trofeum odebrał kierowca Red Bull Racing.