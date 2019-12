Pierwsze Grand Prix Brazylii na torze Interlagos zaliczył w 2006 roku. Reprezentant BMW Sauber wywalczył dziewiąte pole startowe w kwalifikacjach i na takiej samej pozycji ukończył wyścig.

Sezon 2007 to siódmy czas w kwalifikacjach i piąte miejsce w wyścigu. W 2008 roku to nie było dla niego udane grand prix. Po starcie z trzynastego pola do mety dotarł na jedenastym miejscu. Przegrał walkę z Kimim Raikkonenem o trzecie miejsce w klasyfikacji mistrzostw. W 2009 roku na Interlagos zajął drugie miejsce w wyścigu zdobywając jedyne podium w tamtym sezonie. W 2010 roku, już jako kierowca Renault F1, w czasówce był siódmy, a w wyścigu dziewiąty.

Galeria zdjęć: Kubica w GP Brazylii 2006-2010