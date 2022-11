Wykluczenie z jednego wyścigu następuje po zebraniu przez kierowcę dwunastu punktów w okresie takie samej liczby miesięcy. Gasly ma na koncie już dziesięć karnych oczek. To ostatnie dopisano mu po Grand Prix Meksyku. W walce z Lance’em Strollem wyjechał poza tor i zyskał przewagę, której następnie nie oddał.

Gasly po wyścigu nie ukrywał frustracji decyzją sędziów. Francuz był także zły, iż nie nakazano mu oddania pozycji.

- Jestem kierowcą wyścigowym i jeśli widzę lukę, wchodzę w nią - powiedział przyszły reprezentant Alpine. - A jeśli ktoś jest z tego powodu niezadowolony, niech po prostu powie mi, żebym oddał pozycję. Ja spróbuję ponownie. Nie otrzymałem żadnych wytycznych. Szkoda.

- Muszą mi to mówić przez radio i tak było w przeszłości. Jednak z jakiegoś powodu nie odezwali się tym razem.

Francuz podczas piątkowego briefingu kierowców poruszył sprawę kar i punktów, a po kolejnej „zdobyczy” zapowiedział, iż porozmawia z sędziami również w Brazylii.

- Sędziowie wydają się być ostatnio bardzo surowi. W miniony weekend pół stawki było za daleko od samochodu bezpieczeństwa, a tylko mnie ukarano. Tutaj trudno rozstrzygnąć i nie wiem czemu nie przekazano mi wiadomości, bym oddał pozycję.

- Koniec końców daję z siebie wszystko i ostatnią rzeczą, której chcę, to zarobić głupie punkty i opuścić wyścig. Najwidoczniej aktualnie nie są zbyt zadowoleni z tego, co robię, więc porozmawiamy na temat tego, co konkretnie muszę zmienić.

Gasly przekazał także, że rozmowy na temat systemu punktów karnych są owocne i być może niektóre zapisy zostaną skorygowane przed sezonem 2023. To może pomóc Francuzowi, którego najbliższe oczka wygasną dopiero w drugiej połowie maja.

- Nie chodziło tylko o punkty karne, choć oczywiście jestem bliski zawieszenia. W mojej opinii nie dopuszczałem się szczególnie niebezpiecznych rzeczy w ostatnich dwunastu miesiącach i byłoby szkoda opuścić wyścig tylko dlatego, że za mocno zwolniłem jadąc za samochodem bezpieczeństwa lub wyjechałem kilka razy poza tor.

- Wydaje się, że pracują nad tym pod kątem przyszłego roku i możliwe są zmiany. Dobrze to słyszeć.

Niewiele brakowało, a Gasly pauzowałby już w Brazylii. Trzy tygodnie temu odjęto mu od konta dwa punkty otrzymane w trakcie zeszłorocznego Grand Prix Turcji.