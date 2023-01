Anthoine Hubert był czołowym talentem w programie młodych kierowców Renault po zdobyciu tytułu GP3 w 2018 roku oraz przenosinach do Formuły 2 w kolejnym sezonie. Wygrywał wyścigi w Monako i na Paul Ricard, zanim stracił życie w tragicznym wypadku podczas wyścigu głównego na torze Spa.

Pierre Gasly i Anthoine Hubert byli bliskimi przyjaciółmi. Razem rozwijali juniorskie kariery we Francji, a także uczęszczali do tej samej szkoły, założonej przez francuską federację wyścigową.

Gasly w 2023 roku będzie ścigał się w Alpine po swoim odejściu z AlphaTauri i przyznał, że powiązania Huberta z zespołem były „czymś, o czym pomyślał od razu”, kiedy zaczęły się rozmowy o przenosinach.

- Wiedziałem, że Anthoine był kierowcą Alpine i był bardzo lubiany w akademii. Wiedzieliśmy, że Alpine bardzo chętnie wprowadzi francuskiego kierowcę na szczyt. On był w drodze do Formuły 1. Oczywiście, kiedy ten [transfer] się wydarzył, zdecydowanie było to coś, o czym myślałem. Wydawało mi się, że to całkiem niezła historia - powiedział Gasly dla Motorsport.com w wywiadzie na koniec sezonu.

- Zawsze to powtarzałem. Mieliśmy wspólne marzenie o dostaniu się do Formuły 1, ja i Anthoine. Miał marzenie, aby wystąpić z Alpine. Jeśli jest to coś, co mogę osiągnąć, aby upamiętnić Anthoine'a jeszcze bardziej, byłoby to niesamowite - dodał Gasly.

Przejście Gasly'ego do Alpine na sezon 2023 nastąpiło po szokującym odejściu Fernando Alonso do Astona Martina. Zawarto umowę zwalniającą Francuza z powiązań z Red Bullem, mimo że do wygaśnięcia umowy pozostał jeszcze jeden rok. W tym sezonie Gasly stworzy francuski skład Alpine wraz z Estebanem Oconem.

Gasly przyznał, że wysłał wiadomość do rodziny Huberta wkrótce po podpisaniu umowy z Alpine, ale również chciał spędzić z nimi trochę czasu poza sezonem, aby nadrobić zaległości.

- Mam kilka anegdot, o których wspomnę później, ale chcę podzielić się nimi z jego mamą. Zdecydowanie jest to coś, co noszę ze sobą przez cały czas - powiedział Francuz.