Gasly w zeszłym roku odniósł pierwsze zwycięstwo w Formule 1. Wygrał Grand Prix Włoch. Do tego pomógł AlphaTauri w zdobyciu największej liczby punktów w historii zespołu.

W sezonie 2021 do Francuza dołączył debiutujący w królowej sportów motorowych Yuki Tsunoda. Zajął miejsce Daniiła Kwiata.

Podczas dzisiejszej prezentacji AT02 Gasly przyznał, że pojawienie się Tsunody sprawiło, iż musi bardziej wczuć się w rolę lidera i jest gotowy do tego zadania.

- Oczywiście przybycie Yuki’ego oznacza, że będzie spoczywała na mnie większa odpowiedzialność w pracy dla zespołu i jestem gotowy podjąć się roli lidera - powiedział Gasly. - Jest bardzo szybkim kierowcą i pomoże nam w rozwijaniu ekipy. Znam Yuki’ego, to konkurencyjny gość, w Formule 2 pokazał na co go stać i właśnie dlatego awansował do F1.

- Brakuje mu jednak doświadczenia i nie zawsze będzie mu łatwo. W każdym razie jest utalentowany i zarówno ode mnie, jak również od zespołu, będzie zależało, jak zostanie poprowadzony - dodał. - Jego przybycie nie zmienia mojego podejścia, które będzie takie same, jak w zeszłym roku. Staraliśmy się w pełni wykorzystać to czym dysponujemy podczas prawie wszystkich grand prix, może poza jednym lub dwoma.

- Nasza filozofia nie ulega zmianie. Naprawdę wierzę, że ubiegły rok był najlepszym dla zespołu w kontekście sposobu pracy, rozwoju, osiągów i zarządzania weekendami wyścigowymi. Tyczy się to również mnie. Musimy dalej tak postępować i spróbujemy spisać się jeszcze lepiej niż w zeszłym sezonie.

Szef AlphaTauri - Franz Tost, wierzy w Gasly’ego, uważając go za jednego z najlepszych kierowców w obecnej stawce: - Moim zdaniem Pierre jest obecnie jednym z najsilniejszych kierowców w F1. Dobra wiedza techniczna pozwala mu wydobyć z samochodu to, co najlepsze. Jest w zespole już od jakiegoś czasu, zna nasze procedury i sposób pracy. Będzie dobrym liderem, pomagając Yuki’emu w rozwoju. Wie, jak wygrywać wyścigi, co udowodnił w zeszłym roku na Monzy. Jeśli zapewnimy mu konkurencyjny samochód, odniesie w tym sezonie wiele sukcesów. Do tego Pierre może pomóc naszemu japońskiemu debiutantowi w szybszym rozwoju i równocześnie powinniśmy celować w dobre rezultaty.

Galeria zdjęć z prezentacji AT02: