Drugi cud na Monzy

Dla 24-latka z Rouen to pierwsze zwycięstwo w F1, dla zespołu z Faenzy - drugie po sukcesie Sebastiana Vettela na tej samej Monzy w 2008 roku.

Carlos Sainz, drugi ze stratą 0,4 sekundy, uzyskał najlepszy wynik w karierze. Lance Stroll powtórzył trzecie miejsce z Baku 2017.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Lando Norris, McLaren MCL35 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images