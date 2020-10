Gasly i komfort w AlphaTauri

Gasly po powrocie do Faenzy odzyskał formę, dzięki której w 2019 roku awansowano go do głównego zespołu Red Bulla. W Grand Prix Eifelu Francuz dojechał szósty, tracąc niespełna sekundę do piątego Carlosa Sainza.

Dobra forma 24-latka na nowo wznieciła spekulacje o jego przenosinach do Milton Keynes, jednak sam kierowca zapewnia, że bardzo dobrze czuje się w obecnych barwach.

- Byłem bardzo zadowolony z mojego szóstego miejsca na Nürburgringu, zwłaszcza, że charakterystyka toru nie odpowiadała nam tak bardzo, jak tych na których ścigaliśmy się ostatnio - stwierdził Gasly. - W tej chwili czuję się bardzo komfortowo z tym, jak wygląda praca w zespole. Z wyścigu na wyścig zwiększa się nasze zrozumienie samochodu i tego co należy zrobić, aby wydobyć z niego maksimum.

- Jestem zadowolony z obrotu spraw i tego, że pojawiły się wyniki. Zespół robi wszystko, co w jego mocy i to mnie cieszy. Teraz nabieramy rozpędu przed kolejnym wyścigiem.

Najbliższa runda Formuły 1 odbędzie się w Portimão na nowym dla wszystkich Autódromo Internacional do Algarve.

- Uważam, że podróżowanie w nowe miejsca jest interesujące. Mieliśmy już Mugello, gdzie nigdy się nie ścigałem oraz Nürburgring, na którym po raz pierwszy jeździłem samochodem F1.

- Portimão wygląda na bardzo fajny tor, z wieloma zmianami wysokości i kilkoma nietypowymi zakrętami. Chociaż kilka zespołów testowało tam wiele lat temu, tak naprawdę nigdy nie był używany w F1. Ważne będzie dobre przygotowanie i odpowiednia praca podczas treningów. W tej chwili jesteśmy mocni podczas niedziel, walczymy o punkty nawet jeśli mamy problemy w kwalifikacjach. Nie mogę się już doczekać.

Pierwszy trening przed Grand Prix Portugalii ruszy w piątek o godzinie 12 czasu polskiego.