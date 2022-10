Szef Alpine, Otmar Szafnauer, ma nadzieję, że Pierre Gasly i Esteban Ocon ożywią swoją przyjaźń, gdy będą współpracować jako partnerzy zespołowi w przyszłym roku.

Gasly został potwierdzony jako zastępstwo dla Fernando Alonso w zespole Alpine na 2023 rok, po tym jak Francuz został zwolniony ze swojego kontraktu przez Red Bulla. Jego miejsce w Alpha Tauri zajął Nyck de Vries, który rewelacyjnie zaprezentował się jako rezerwowy Williamsa podczas Grand Prix Włoch na torze Monza.

Gasly i Ocon byli przyjaciółmi w młodości. Ich rodziny również były blisko siebie, jednak wszystko się zmieniło, kiedy obaj dostali się do F1.

Kiedy Gasly po raz pierwszy pojawił się jako kandydat na fotel w Alpine, wielu ekspertów w padoku szybko odrzuciło go jako opcję z powodu pozornie nieprawdopodobnego scenariusza współpracy tych dwóch francuskich kierowców.

Otmar Szafnauer powiedział jednak, że zespół omówił sytuację ze swoimi zawodnikami.

- Podjęliśmy świadomą decyzję. To oznacza wcześniejszą rozmowę z całym zespołem, w tym z Estebanem, aby upewnić się, że jeśli podejmiemy decyzję, to jest to sport zespołowy i musimy być w stanie współpracować. Esteban był bardzo pomocny, Pierre też. To profesjonaliści. Nie mają problemu, że pracujemy razem - stwierdził szef francuskiej ekipy.

Szef Alpine liczy również na to, że dawna relacja Estebana i Pierre'a będzie możliwa do odbudowania w kolejnych miesiącach.

- Miejmy nadzieję, że przyjaźń się odrodzi. W pewnym momencie byli przyjaciółmi. Ale z profesjonalnego punktu widzenia obaj są bardzo zadowoleni ze współpracy. Znają się od bardzo dawna i ścigali się razem. Są mniej więcej równie doświadczeni, obaj są bardzo szybcy i ambitni, więc myślę, że będą dobrze współpracować - zakończył Szafnauer.