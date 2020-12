Gasly mógłby powalczyć z Verstappenem

Gasly po udanym sezonie 2018 został przeniesiony z Toro Rosso do Red Bull Racing. Francuz nie sprostał jednak oczekiwaniom kierownictwa głównego zespołu austriackiego koncernu i w połowie roku „zdegradowano” go do juniorskiej ekipy. Podobny los spotkał Alexa Albona. Ubiegłoroczny debiutant awansował do RBR, jednak po zakończeniu rywalizacji w sezonie 2020 stracił swoją posadę i obejmie rolę rezerwowego. Jego miejsce zajmie Sergio Perez.

W Toro Rosso i następnie AlphaTauri, Gasly odbudował swoją formę. Jeszcze w 2019 roku po raz pierwszy w Formule 1 stanął na podium (Brazylia). Z kolei w tegorocznym Grand Prix Włoch zdobył premierowe zwycięstwo. Sam kierowca uważa, że poczynił spore postępy i mając ponowną okazję, mógłby lepiej spisać się przeciwko Verstappenowi.

- Myślę, że w takim samym samochodzie, miałbym szansę - powiedział Gasly w rozmowie z Auto Motor und Sport. - To jednak trochę bardziej skomplikowane. [Niemniej] znam swoje umiejętności.

- Jeśli mam odpowiedni samochód, jak w tym roku, radzę sobie naprawdę dobrze. Pokazałem to. Nadal będę dawał z siebie wszystko, aby otrzymać kolejną szansę. Spisuję się dużo lepiej. Obiektywnie patrząc, jestem teraz lepszym kierowcą. Bardziej konsekwentnym i z większym doświadczeniem. Spodziewam się, że 2021 i kolejnym roku, spiszę się jeszcze lepiej.

Po rezygnacji z Daniiła Kwiata i angażu debiutanta, Yukiego Tsunody, Gasly musi być przygotowany do roli lidera AlphaTauri.

- W Formule 1 ogromną rolę odgrywa doświadczenie. Nauczyłem się, jak lepiej pracować, jak przygotować się do wyścigowego weekendu i jak więcej wyciągnąć z otaczających mnie ludzi. Wiem też, jak poradzić sobie z problemami, które mogą się pojawić w trakcie weekendu.

- Szczerze mówiąc, wciąż jest wiele obszarów, które muszę poprawić. Jednak podobnie jest w przypadku siedmiokrotnego mistrza świata. Gdy zapyta się z Lewisa [Hamiltona], pewnie odpowie, że mógłby się jeszcze polepszyć.

- To jest nasze życie. Pracujemy nad każdym szczegółem, który może uczynić nas lepszymi. Moim celem w Formule 1 jest tytuł mistrza świata. I na to pracuję - zakończył Pierre Gasly.