Alpine podpisało kontrakt z Francuzem po odejściu Fernando Alonso pod koniec ubiegłego sezonu. Gasly będzie współpracował z Estebanem Oconem.

Były kierowca AlphaTauri po raz pierwszy posmakował jazdy bolidem Alpine podczas posezonowych testów w Abu Zabi, a teraz oficjalnie rozpoczął pracę z zespołem przed nowym sezonem.

Omawiając zalety, jakie Gasly może zaoferować Alpine, Laurent Rossi wyraził nadzieję, że Francuz może wykorzystać swoje doświadczenie w byciu liderem AlphaTauri w ostatnich latach, aby pomóc zespołowi zrobić kolejny krok w kierunku czołówki.

- Mam nadzieję, że przyniesie nam to, czego potrzebujemy, czyli dalszy rozwój bolidu, ponieważ w tej chwili wciąż jesteśmy w środku stawki i musimy poprawić projekt. Do tego potrzebni są kierowcy, którzy nie tylko potrafią jechać szybko i zdobywać punkty dzięki aktualnemu potencjałowi konstrukcji, ale także potrafią wznieść ją na wyższy poziom - powiedział dyrektor generalny Alpine.

- Oznacza to, że od piątku [treningu] musisz być w stanie przekazać zespołowi informacje zwrotne i poprowadzić cały zespół we właściwym kierunku, aby samochód się poprawił. Mamy nadzieję, że właśnie to przyniesie Pierre. Był liderem technicznym w AlphaTauri. Chcemy, aby nadal to robił, rozwijał zespół, rozwijał się razem z nami i wzniósł nas na nowy poziom - stwierdził Rossi.

Gasly zadebiutował w F1 z Toro Rosso pod koniec sezonu 2017 i spędził prawie wszystkie wyścigi w swojej karierze we ​​włoskim składzie. W tym czasie odniósł drugie zwycięstwo w historii zespołu na torze Monza w 2020 roku i pomógł w przeprowadzeniu najbardziej udanego sezonu w 2021 roku z rekordową liczbą punktów.

Odegrał również kluczową rolę w określeniu kierunku rozwoju zespołu, szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat wraz ze swoim mniej doświadczonym kolegą z zespołu.

