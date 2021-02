Francuz awansował do RBR w 2019 roku. Nie radził sobie jednak najlepiej u boku Maxa Verstappena i w połowie sezonu został zdegradowany do AlphaTauri, juniorskiego zespołu Red Bulla.

W ekipie z Faenzy za to spisywał się bardzo dobrze. Był drugi w GP Brazylii 2019 i wygrał Grand Prix Włoch 2020. Zaczęto łączyć go z powrotem do głównego zespołu, w miejsce słabo spisującego się Alexa Albona. Postawiono jednak na Segio Pereza.

Pytany o oczekiwania co do swojego kierowcy, Franz Tost, szef AlphaTauri, powiedział dla La Gazetta dello Sport: - Oczywiście mamy nadzieję, że wygra kolejny wyścig, tak jak w zeszyły roku. To zawsze był nasz cel.

- Wiemy oczywiście, że w normalnych warunkach to nie jest możliwe. Wówczas na Monzy mieliśmy szybki samochód, a Gasly pojechał perfekcyjnie. Nie popełniał błędów i dopisało nam szczęście z karą dla Hamiltona - kontynuował.

- Sądzę, że jest szczęśliwy kontynuując współprace z nam - dodał. - Kocha nasz zespół, a my kochamy go. Jeśli Pierre nadal będzie jeździł tak dobrze, jak w sezonie 2020, na pewno będzie miał szanse wrócić do Red Bulla lub przejść do innego, konkurencyjnego zespołu. Ma wszystko, aby odnieść sukces.

Drugim kierowcą AlphaTauri w tym sezonie będzie debiutujący w F1 Yuki Tsunoda. Samochód AT02 zostanie odsłonięty 19 lutego.