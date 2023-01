Pierre Gasly przeszedł z AlphaTauri do Alpine na sezon 2023, tworząc całkowicie francuski skład z Estebanem Oconem. Jednym z głośniejszych aspektów tego transferu były napięcia, które miały miejsce w przeszłości między tymi kierowcami.

Obaj dość szybko ucięli jakiekolwiek spekulacje, tłumacząc publicznie, że nie ma już między nimi żadnych problemów, które mogłyby wpłynąć na stosunki pracy w Alpine. Gasly wyjaśnił w wywiadzie na koniec sezonu, że jego zdaniem temat był omawiany zdecydowanie za długo, a inni kierowcy w F1 mieli gorsze relacje niż on i Ocon.

- Dla mnie jest to temat, o którym mówi się zbyt wiele. OK, nie jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, ale dogadujemy się. Zrobiliśmy kilka imprez, rozmawiamy ze sobą. Kiedy patrzę na relacje innych partnerów zespołowych w padoku, to zdecydowanie [niektórzy] są gorsi od nas. Jeśli chcesz porozmawiać o mnie i Estebanie, prawdopodobnie możesz rozmawiać o relacjach 60% facetów z padoku - powiedział Gasly dla Motorsport.com.

Francuz stwierdził, że współpraca między nim a Oconem była najważniejszą rzeczą, która może posunąć Alpine do przodu. Zespół zajął czwarte miejsce w zeszłorocznych mistrzostwach konstruktorów i celuje w coś więcej.

- Jestem pewien, że będziemy dobrze współpracować w Alpine. Będzie rywalizacja, jak w każdym innym zespole, ale myślę, że będzie to zdrowe. Ostatecznie dlatego obaj przybyliśmy do Formuły 1. Wszyscy naciskaliśmy na siebie nawzajem, aby dać z siebie wszystko i jest powód, dla którego wszyscy jesteśmy teraz wpadoku. Nie martwię się tym - przyznał Pierre.

Gasly i Ocon mają bardzo podobne statystyki w F1. Każdy z nich odniósł jedno zwycięstwo w Grand Prix i dzielą ich zaledwie trzy starty. Chociaż Gasly powiedział, że do statystyk należy podchodzić z przymrużeniem oka, jako dowód umiejętności Ocona wskazał na jego wynik w starciu z Fernando Alonso.

- Wiem, że jest bardzo dobrym kierowcą. Pokazał to z Fernando. Tak naprawdę nie ma znaczenia, kto jest moim partnerem zespołowym. Chcę być najlepszy w Formule 1, a żeby być najlepszym, musisz stawić czoła każdemu, kto ściga się w tym padoku. Dla mnie jest super. Zna zespół. Wiem, że jest szybki. Tego właśnie potrzebujesz, aby popchnąć zespół do przodu i zrobić krok, który musimy zrobić w ciągu najbliższych kilku lat - zakończył Gasly.