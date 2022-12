Gasly od razu będzie szybki

Gasly po długoletnim związku z obozem Red Bulla zmienił barwy i dołączył do ekipy Alpine, zastępując w niej Fernando Alonso.

W Enstone połączy siły z Oconem, który w Alpine jest od 2020 roku. Ten nie ma wątpliwości, iż Gasly szybko dogada się z nowym dla siebie samochodem, nie potrzebując przy tym wielkiej pomocy.

- Nie sądzę, żeby potrzebował dużej pomocy - powiedział Ocon w rozmowie z Motorsport.com. - Pierre jest bardzo doświadczony. Jeździł dla różnych zespołów i sporo testował, także przed dołączeniem do stawki.

- Ja i zespół mamy klucze [do dobrych wyników], ale ważne jest, by tak samo jak w przypadku Fernando prowadzić debatę. Od razu musimy mieć tempo, aby zdobywać punkty oraz przekazywać zespołowi właściwe opinie zwrotne.

- Wypróbowałem już niektóre części szykowane na 2023 rok i było bardzo pozytywnie, powiedziałbym, że było bardzo szybko. To tylko symulacje, ale wyczucie było dobre. Musimy podążać tą drogą, a Pierre będzie atutem zespołu.

Wielu czeka na wewnętrzny konflikt pomiędzy dwoma francuskimi kierowcami, ale podobnie jak Gasly, również i Ocon zapewnia, iż nic takiego się nie wydarzy, dodając, że podobne sugestie są już denerwujące.

- Jest to irytujące, ponieważ tak naprawdę nie ma żadnej dramy. Rozumiem, że byście jej chcieli, ponieważ macie kilka artykułów do napisania. Jednak nie, nic takiego się nie dzieje.

- Kiedy spotkaliśmy się z szefami, pogadaliśmy z 10, 15 minut, wspominając też stare czasy. Wtedy też dałem to zdjęcie na Instagram, na którym mój tata zakłada opony. Ja i Pierre mieliśmy wtedy po sześć czy siedem lat.

- To niesamowita historia. Obaj pochodzimy z bliskich siebie regionów, trenowaliśmy na tym samym torze. Gdy Pierre pierwszy raz wsiadł do gokarta, był to mój wózek. To niesamowite, szalone. Uważam, że wraz z tym zespołem mamy świetną historię do napisania.