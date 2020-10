24-letni Francuz dołączył do zespołu od Grand Prix Malezji 2017. Potem awansował do Red Bull Racing w sezonie 2019, ale w trakcie mistrzostw powrócił do ekipy z Faenzy.

- Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę kontynuować współpracę ze Scuderia AlphaTauri przez kolejny sezon - oświadczył Gasly. - Ten rok układa się świetnie i jesteśmy na dobrej drodze, aby przeżyć nasz najbardziej udany sezon w historii zespołu.

- Czuję, że mamy bardzo silną relację, udało nam się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję i tą najlepszą w Grand Prix Włoch. Moje pierwsze zwycięstwo w Formule 1 w Monzy było dla mnie wyjątkowym momentem i bardzo miło było zapewnić drugą wygraną w historii zespołu, więc jestem z tego bardzo dumny - dodał. - Zrobię co w mojej mocy, aby dalej naciskać zespół i wezmę na siebie całą odpowiedzialność, aby pójść naprzód tak daleko, jak tylko potrafię. Z niecierpliwością czekam na przyszłoroczne wyzwanie i kontynuację współpracy z AlphaTauri, zarówno jako marką modową premium, jak i zespołem wyścigowym, aby osiągać jak najwięcej sukcesów w przyszłości.

Franz Tost, szef zespołu, przekazał: - Cieszę się, że Pierre pozostanie z nami w sezonie 2021. Jest członkiem zespołu kierowców Red Bulla od wielu lat i mam nadzieję, że pozostanie w rodzinie Red Bulla na kolejne sezony. Odkąd wrócił do ekipy w zeszłym roku, konsekwentnie pokazywał wyjątkowo dobre osiągi, zdobywając dwa podia, drugie miejscem w Brazylii w 2019 roku i zwycięstwo w domowym wyścigu zespołu w tegorocznym Grand Prix Włoch. Pierre udowodnił, że jest bardzo konkurencyjny również dzięki swojemu wspaniałemu rzemiosłu wyścigowemu wydobywając potencjał z samochodu w każdym wyścigu i przekazując cenne informacje swoim inżynierom. Jest bardzo silny psychicznie, zawsze zmotywowany, a kiedy stawia sobie cel, daje z siebie wszystko, żeby go osiągnąć. Nie mogę doczekać się kontynuowania tej współpracy i wspólnego udanego sezonu 2021.