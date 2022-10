Alpine musiało rozejrzeć się za nowym kierowcą po tym, jak na przedłużenie kontraktu nie zdecydował się Fernando Alonso. Hiszpana - który z początkiem 2023 roku dołączy do Astona Martina - miał zastąpić Oscar Piastri, obecnie rezerwowy. Ten jednak w międzyczasie dogadał się z McLarenem. Zespoły toczyły spór o osobę Australijczyka, rozstrzygnięty przez FIA na korzyść ekipy z Woking.

Po tygodniach analiz kandydatur, w Enstone postawiono na Gasly’ego. W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu poinformowano o wieloletniej umowie.

- Jestem zachwycony dołączeniem do rodziny Alpine i rozpoczęciem tego nowego rozdziału mojej kariery - przekazał Gasly. - Występy dla zespołu z francuskimi korzeniami to coś wyjątkowego.

- Poznałem mocne strony Alpine, gdy rywalizowałem z nimi w kilku ostatnich latach. Ich postęp i ambicja są imponujące.

Jeszcze kilka miesięcy temu transfer ten był mało prawdopodobny. 26-latek z Rouen posiadał ważny na sezon 2023 kontrakt z obozem Red Bulla, a ten ani myślał puszczać swojego podopiecznego. Francuz nie ukrywał jednak rozczarowania, że nie dostał drugiej szansy w głównej ekipie producenta napojów energetycznych i wcale nie cieszył się na myśl o kolejnym sezonie w barwach AlphaTauri.

Początkowo Red Bull zapowiadał, że puści Gasly’ego do innego zespołu, tylko jeśli będzie mógł skorzystać z usług Coltona Herty. Amerykaninowi brakowało jednak kilku punktów do superlicencji, niezbędnej w Formule 1, a FIA nie potraktowała gwiazdy IndyCar ulgowo.

W ostatnich tygodniach porozumiano się jednak z Alpine, a za Gasly’ego zakontraktowano Nycka de Vriesa. Holender zaliczył w Williamsie udany wyścigowy debiut podczas Grand Prix Włoch, przywożąc - w zastępstwie Alexa Albona - punkty za dziewiąte miejsce.

Gasly związany jest z Red Bullem od 2014 roku. W maju 2015 po raz pierwszy zasiadł za kierownicą bolidu F1, a wyścigowy debiut zaliczył jesienią 2017 roku wraz z Toro Rosso. Kolejną kampanię rozpoczął już jako etatowy kierowca. Przed sezonem 2019 awansował do Red Bull Racing, ale po wakacyjnej przerwie zdegradowano go do siostrzanej ekipy. Dotychczasowy bilans Gasly’ego w Formule 1 to jedno zwycięstwo i łącznie trzy podia.

- Chciałem podziękować Red Bullowi, ponieważ to koniec naszej dziewięcioletniej przygody. To dzięki ich zaufaniu i wsparciu zostałem kierowcą Formuły 1 i to, co w ostatnich latach osiągnęliśmy wspólnie ze Scuderia AlphaTauri, jest wyjątkowe.

- Patrząc w przyszłość, chcę dawać z siebie maksimum i wykorzystać całe swoje doświadczenie do walki o podia i wreszcie pomóc Alpine w walce o mistrzostwo świata.

Zespołowym partnerem Gasly'ego będzie Esteban Ocon. Rówieśnik z Evreux posiada z Alpine jeszcze dwuletnią umowę. Zespół należący do Renault po raz pierwszy po 1982 roku - i czasów Alaina Prosta i Rene Arnouxa - będzie miał w pełni francuski skład.