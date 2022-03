Na nieco ponad tydzień przed rozpoczęciem sezonu 2022, kierowcy wraz z zespołami pojawili się w Bahrajnie by odbyć drugą i ostatnią turę testów. Zajęcia - podobnie jak te w Barcelonie - potrwają trzy dni i zakończą się w sobotę.

W porannej sesji najszybszy był Charles Leclerc. Po obiedzie Monakijczyk przekazał samochód Carlosowi Sainzowi - partnerowi z Ferrari - ale jego czas długo pozostawał najlepszy. Dopiero na niespełna godzinę przed końcem zajęć przebił go Pierre Gasly, który na cały dzień otrzymał AT-03.

Francuz najpierw na mieszance C3 zbliżył się do rezultatu Leclerca na niecałe trzy dziesiąte sekundy, a po kilku minutach wyposażony już w miękkie C4 przebił wynik kierowcy Ferrari o ponad pół sekundy. Zachęcony dobrą formą swojego samochodu, Gasly otrzymał od mechaników opony C5 i poprawił się o ponad dziesiątą część sekundy. 26-latek znalazł się w trójce najbardziej zapracowanych kierowców, przejeżdżając w czwartek 103 okrążenia Bahrain International Circuit.

Dwie kolejne pozycje w tabeli wyników zajęli wspomniani kierowcy Ferrari. Jedenaście minut przed upływem czasu Sainz poprawił rezultat Leclerca. Dwóch kolegów z Maranello dzieliły w podsumowaniu dnia 0,172 s.

Czwarty wynik należał do Lance’a Strolla, który dzielił się AMR22 z Sebastianem Vettelem. Kanadyjczyk postanowił zapewnić sobie trochę dodatkowych emocji i w końcówce sesji pościgał się w pierwszym sektorze z Fernando Alonso. Wcześniej Stroll przyczynił się do pierwszej czerwonej flagi popołudnia, gdy kratka do pomiarów aerodynamicznych odpadła z jego samochodu. Piątkę dnia zamknął Alex Albon, choć Taj nie poprawił czasu z porannej sesji.

Norris pozostał w McLarenie na cały dzień, gdy niedyspozycję zdrowotną zgłosił Daniel Ricciardo. Anglik narzekał na problemy z hamulcami. Najlepsze okrążenie dało szósty czas. Za MCL36 znalazła się Alfa Romeo C42 w rękach Valtteriego Bottasa.

Trudno odgadnąć na ile Mercedesowi pomaga radykalny projekt ze zminimalizowanymi sekcjami bocznymi. George Russell był dziewiąty, a Lewis Hamilton jedenasty.

Czytaj również: Bez obaw o legalność

Po południu na torze pojawił się Haas, którego sprzęt z opóźnieniem dotarł do Bahrajnu. VF-22 otrzymał tester Pietro Fittipaldi. Niespodzianki nie było i Brazylijczyk sklasyfikowany został jako ostatni.

Zajęcia zakończyła czerwona flaga. Osiem minut przed upływem czasu obrócił się Sergio Perez, a tył jego RB18 ugrzązł w żwirze. Wcześniej Meksykanin nakręcił aż 138 okrążeń i zamknął czołową dziesiątkę czasów.