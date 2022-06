Prezentując wysoką formę w AlphaTauri, Pierre Gasly miał nadzieję, że otworzy mu to drzwi do powrotu do głównej ekipy Red Bulla, ale stajnia z Milton Keynes je zamknęła. Podpisali nową umowę z Sergio Perezem, która obowiązuje do końca sezonu 2024.

Gasly'emu pozostał jeszcze rok kontraktu w AlphaTauri. Potem może rozstać się z programem Red Bulla.

Wśród kwestionowanej przyszłości Daniela Ricciardo w McLarenie, Gasly już teraz jest wymieniany jako pretendent do zajęcia jego miejsca, obok Lando Norrisa, od 2024 roku.

Po raz pierwszy od czasu potwierdzenia przedłużenia współpracy z Perezem, Gasly powiedział w Baku, że jest bardziej otwarty w aspekcie swojej długoterminowej przyszłości w F1.

Zapytany przez Motorsport.com, czy jako wysoko oceniany zawodnik ma silną pozycję na rynku kierowców, Gasly odpowiedział: - Nie wiem, czy można to nazwać silną pozycją. W tej chwili na pewno rozważam wszystkie opcje w odniesieniu do tego, co będzie po 2023 roku. Zobaczymy, jak to się potoczy. To są rzeczy, które musimy przedyskutować z Helmutem Marko. Oczywiście chcą mnie zatrzymać w swoim programie. W każdym razie, jak mówię, musimy zobaczyć, jak to zrobić.

Gasly zapewnił, że w pełni rozumie, dlaczego Red Bull Racing związał się z Perezem na dłużej. Istotne jest jednak dla niego lepsze zrozumienie, jak szefostwo Red Bulla widzi jego długoterminową przyszłość.

- Dla mnie jest to logiczne - powiedział o decyzji Red Bulla w sprawie Pereza. - Nie jest to dla mnie zaskoczeniem, ponieważ jestem bardzo obiektywną osobą. Biorąc pod uwagę, czego oczekują od drugiego kierowcy, on spełnia wszystkie kryteria.

- Jego sezon jest niesamowity. W tym roku spisuje się bardzo dobrze. Jest szybki, ma wsparcie finansowe, duże doświadczenie i dobrze pasuje do tej ekipy. Nie stanowi to dla mnie niespodzianki - podkreślił. – Z drugiej strony ma to oczywiście wpływ na moją karierę i ambicje, których mi nie brakuje. Właśnie o tym dyskutujemy z Helmutem, aby znaleźć rozwiązanie najlepsze dla nas wszystkich i jak dalej postępować w tym temacie.

Chociaż jest rozczarowany, wiedząc, że nie ma żadnych szans na powrót do RBR, cieszy go fakt, że moment podjęcia decyzji przez zespół oznacza, że jest więcej jasności co do tego, jak wygląda jego własna sytuacja w dłuższej perspektywie.

- Zawsze dobrze jest mieć jasność i wiedzieć, co się dzieje. Nie chcesz znaleźć się w sytuacji, w której dopiero w listopadzie lub grudniu wyjaśnia się kwestia zatrudnienia. Tak więc z tej strony to lepiej - podsumował Francuz.

