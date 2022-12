Po zakończeniu sezonu Gasly opuścił szeregi Red Bulla, z którym jako junior związany był od 2014 roku.

Historia Francuza w obozie producenta napojów energetycznych obfitowała we wzloty i upadki. Dobre występy w Toro Rosso - zapoczątkowane w sezonie 2017 - dały mu w 2019 roku awans do Red Bull Racing. W głównym zespole nie spełnił jednak oczekiwań i w połowie sezonu został „zdegradowany” do siostrzanej ekipy, przemianowanej na AlphaTauri. Z nią odniósł swoje jedyne jak to tej pory zwycięstwo w F1, triumfując w Grand Prix Włoch w 2020 roku. Po świetnym sezonie 2021, przyszedł gorszy - głównie za sprawą formy samochodu - 2022, a po jego finiszu Gasly przeszedł do Alpine.

Gasly uważa, że zarówno dobre momenty, jak i gorsze chwile pomogły mu się stać lepszym kierowcą.

- Czas w Red Bullu pomógł mi zrozumieć, czego mi potrzeba, aby być lepszym kierowcą - powiedział Gasly. - Mam teraz jaśniejszą wizję tego, czego chcę jako kierowca.

- Przybyłem do [F1] bez żadnego wyobrażenia, bez żadnej ścieżki. Nie wiedziałem, jakim kierowcą jestem. Teraz to wiem. Znam swój styl jazdy i wiem, jak prezentować najwyższy poziom. Bardzo dużo się nauczyłem przez te ostatnie pięć lat. Oczywiście, najlepsze wspomnienia łączą się z dobrymi wynikami.

Gasly zwłaszcza po udanym sezonie 2021 upominał się o ponowną szansę w Red Bull Racing, ale włodarze stajni postawili na Sergio Pereza, w tym roku dodatkowo przedłużając umowę Meksykanina o kolejne dwa lata. Pytany czy nie żałuje braku drugiej szansy w RBR, Gasly odparł:

- Zupełnie nie. To moja kariera, moja historia z Red Bullem. Wierzę, że co miało się wydarzyć, wydarzyło się. Tak miało być. Wiele się nauczyłem.

- Jestem przekonany, że znajduję się teraz w dużo lepszej pozycji. Jestem teraz lepszym kierowcą. Dzisiaj jestem takim, a nie innym człowiekiem również dzięki temu doświadczeniu [z Red Bulla]. Dorosłem. Zarówno na torze, jak i poza nim. Za nic w świecie nic bym nie zmienił.

- Mam teraz 26 lat i z każdym rokiem staję się lepszy. Jak dobre wino. Nie wiem, jak daleko mnie to zaprowadzi, ale czuję, że jestem coraz lepszy, a najlepsze wciąż przede mną. Jestem więc za wszystko wdzięczny.