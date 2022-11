Pierre Gasly uniknął dodania do swojego dorobku kolejnych punktów karnych po tym, jak otrzymał ostrzeżenie za zbyt wolną jazdę. Francuz był jednym z sześciu kierowców wezwanych do sędziów po wyścigu sprinterskim w Brazylii.

Gasly rzekomo jechał zbyt wolno podczas swoich okrążeń przygotowawczych do startu, nie osiągając maksymalnego czasu określonego przez dyrektora wyścigu, Nielsa Witticha.

Kierowca Alpha Tauri za ten incydent otrzymał wyłącznie ostrzeżenie, wyjaśniając podczas przesłuchania, że ​​przed linią samochodu bezpieczeństwa, gdzie dokonano końcowego odczytu, znajdowały się inne osoby.

Oznacza to, że Gasly dalej ma 10 punktów karnych na swoim koncie, a kolejne dwa oznaczają zawieszenie na jeden wyścig. Jego dorobek zmniejszy się dopiero w maju przyszłego roku.

Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo i Zhou Guanyu również stawili się u sędziów w sprawie rzekomego naruszenia warunków procedury startowej, które zostało odnotowane przez kontrolę wyścigu podczas sprintu. Sędziowie stwierdzili, że zbadają sprawę po zakończeniu wyścigu, ale później uznali, że dalsze działania nie są konieczne.

Oznacza to, że Hamilton utrzymuje drugie miejsce na starcie niedzielnego wyścigu po przesunięciu Carlosa Sainza o pięć miejsc za zmianę silnika spalinowego, podczas gdy Ricciardo i Zhou zachowują odpowiednio 11. i 13. lokaty.

Sędziowie potwierdzili także, że Lance Stroll otrzymał trzy punkty karne do superlicencji za niebezpieczną jazdę, zmuszając Sebastiana Vettela do zjechania z toru, co stanowi dodatek do 10-sekundowej kary czasowej, która została nałożona na Kanadyjczyka podczas wyścigu. To sprawia, że Stroll ma już osiem punktów karnych za ostatnie 12 miesięcy.