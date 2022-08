Po degradacji z Red Bull Racing do ich juniorskiego Toro Rosso, obecnie AlphaTauri, w połowie 2019 roku, Pierre Gasly odzyskał pewność siebie stając się liderem ekipy z Faenzy.

Wierzył, że zrobił wystarczająco dużo, aby otrzymać drugą szansę w głównym zespole Red Bulla. W 2021 roku sięgnięto jednak po Sergio Pereza, gdy następca Gasly'ego Alex Albon również został odstawiony na bok.

W maju tego roku stajnia z Milton Keynes przedłużyła kontrakt z Perezem o kolejne dwa lata co sprawia, że Meksykanin będzie partnerem Maxa Verstappena do końca kampanii 2024.

To oznacza, że powrót do RBR jest dla Gasly'ego formalnie zamknięty i choć z drugiej strony Francuz cieszy się z perspektywy trzymania swojej przyszłości we własnych rękach, bez zobowiązań wobec Red Bulla po 2023 roku, powiedział, że jest zbyt wcześnie, na zastanawianie się nad kolejnym ruchem w królowej sportów motorowych.

- Myślę, że trzeba być otwartym na różne możliwości. Rzecz jasna będziemy rozmawiali z Red Bullem, oni jako pierwsi dowiedzą się, jaka jest sytuacja - powiedział Pierre Gasly dla motorsport.com. - Oczywiście będzie to również pierwszy raz w mojej karierze, kiedy faktycznie będę miał opcje wyboru.

- Jest jednak za wcześnie na tego rodzaju dyskusje. Jesteśmy w połowie 2022 roku. W odpowiednim czasie ocenimy, jakie są najlepsze rozwiązania na przyszłość - kontynuował.

Umacniając swoją pozycję w środku stawki wraz z ekipą AlphaTauri, mając za partnera niedoświadczonego Yukiego Tsunodę, zdobyte przez Gasly’ego 110 ze wszystkich 142 punktów, były kluczowe w zapewnieniu zespołowi szóstej pozycji w klasyfikacji konstruktorów w 2021 roku, po trwającej przez cały sezon walce o piąte miejsce z Alpine.

Gasly jest zdania, że dobrze radzi sobie w roli lidera zespołu i sądzi, że drugi okres spędzony w Faenzie uczynił go lepszym oraz wszechstronnym kierowcą, co pozwala mu myśleć o przeskoczeniu na wyższy poziom po zakończeniu współpracy z obecną formacją.

- Tak. Stałem się o wiele bardziej kompletny - stwierdził 26-latek. - Z pewnością spisuję się lepiej niż w momencie, gdy przybyłem do tego złożonego sportu.

- Nie mam na myśli wyłącznie kwestii samej jazdy. Chodzi o pokierowanie zespołem w pożądanym kierunku, aby wszyscy pracowali razem dążąc do osiągnięcia tego samego celu. Działania motywacyjne stanowią trudne zadanie - przekazał.

- Już po kilku wyścigach ludzie bywają psychicznie wyczerpani, co wynika z licznych podróży i powierzonych im zadań - dodał. - W byciu liderem nie chodzi wyłącznie o jak najszybsze podążanie na torze wyścigowym. Przy prowadzeniu zespołu zadaniem jest też zaszczepienie energii, mentalności i etyki pracy, które sobie wyznaczyłeś, reszcie swojej załogi, by wydobyli to co najlepsze z dostępnego pakietu. To właśnie próbuję zrobić.

- Oczywiście, chcę być w miejscu, które daje mi możliwość bycia konkurencyjnym. Istotne jest dla mnie posiadanie samochodu pozwalającego mi na wyeksponowanie moich umiejętności i ściganie się o czołowe pozycje. To właśnie możliwość walki o zwycięstwa, podia i obecność na czele stawki stanowią moją główną motywację w tym sporcie - podsumował.

