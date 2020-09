Nieoczekiwanym zwycięzcą Grand Prix Włoch został Pierre Gasly. Udało mu się znaleźć w grupie liderów dzięki udanemu pit stopowi, a po karze dla Lewisa Hamiltona objął prowadzenie i utrzymał je aż do samej mety.

Reakcja Gasly’ego po finiszu była bardzo emocjonalna.

- Wyścig był szalony - powiedział Gasly dla Sky F1. - Mieliśmy szczęście, gdy pojawiły się czerwone flagi. Bolid miał bardzo dobre tempo, ale po restarcie za sobą też mieliśmy szybki samochód. Przez ostatnie osiemnaście miesięcy miałem wiele niepokojących myśli. W zeszłym roku zdobyłem swoje pierwsze podium, a teraz wow, z Alpha Tauri pierwszy raz wygrałem w Monzy. Ciężko mi to sobie uświadomić.

- Jestem bardzo wdzięczny zespołowi, z którym zadebiutowałem w Formule 1, z którym najpierw wszedłem na podium, a teraz wygrałem. Jestem niesamowicie szczęśliwy z siebie, zespołu, Hondy. Ten tor jest bardzo wymagający pod względem mocy jednostki napędowej i dzisiaj pokonaliśmy wszystkich dysponujących silnikami Mercedesa, Ferrari i Renault.

Został pierwszym Francuzem, który wygrał Grand Prix od 1996 roku, kiedy Olivier Panis triumfował w Monako.

- Tak, to pierwsza wygrana od czasu tej Oliviera. Zawsze powtarzałem to od chwili debiutu w F1, że mogę zapewnić zwycięstwo dla Francji, ale nie spodziewałem się, że stanie się to za kierownicą AlphaTauri. To szaleństwo - podkreślił.