Pierre Gasly dołącza do Alpine na sezon 2023 po tym, jak spędził większość swojej kariery w siostrzanym zespole Red Bulla, AlphaTauri, i jego poprzedniku, Toro Rosso, debiutując w tym ostatnim w 2017 roku.

Francuz awansował do seniorskiej drużyny Red Bulla w 2019 roku jako następca Daniela Ricciardo, by później wrócić do Toro Rosso w ramach zamiany z Alexem Albonem podczas letniej przerwy. W wywiadzie udzielonym na koniec sezonu dla Motorsport.com Gasly wyjaśnił, w jaki sposób lekcje wyniesione z nieudanego awansu do Red Bulla pomogą mu odnieść sukces w Alpine.

- Czuję, jakby minęła wieczność, kiedy byłem z Red Bullem, a od tego czasu tak wiele się wydarzyło. Sądzę, że rozwinąłem się we wszystkich obszarach. Pamiętam, kiedy przyszedłem do Red Bulla. Moje obecne podejście wygląda zupełnie inaczej, niż wtedy. Mam o wiele jaśniejszy obraz tego, co jest potrzebne, aby być konkurencyjnym - stwierdził Francuz.

- Chcę wykorzystać doświadczenie zebrane w AlphaTauri i Red Bullu, aby jak najlepiej wykorzystać szansę z Alpine. Osobiście uważam, że bardzo się rozwinąłem od 2019 roku - dodaje Gasly.

Po powrocie do siostrzanego składu Red Bulla, Gasly szybko stał się liderem zespołu, zdobywając podium w Brazylii, a następnie odnosząc spektakularne zwycięstwo na Monzy w następnym roku.

Takie występy spowodowały, że jego notowania znacząco wzrosły, czyniąc Francuza głównym kandydatem do zajęcia miejsca w Alpine po odejściu Fernando Alonso i utracie Oscara Piastriego na rzecz McLarena.

Gasly po raz pierwszy posmakował jazdy bolidem Alpine podczas listopadowych testów w Abu Zabi. To dało mu cenną okazję do przystosowania się do działania zespołu, biorąc pod uwagę ograniczone testy przedsezonowe w Bahrajnie.