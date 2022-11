Wyścig na Yas Marina Circuit decydował o wicemistrzostwie świata. Perez przystępował do niego z taką samą liczbą punktów jak Charles Leclerc. Początkowo wydawało się, że to Meksykanin ma wszystkie karty w ręku, ale zagrywka Ferrari z jednym postojem premiowała Monakijczyka.

W końcówce Perez szaleńczo nadrabiał straty, ale nie zdołał zaatakować Leclerca. Dystans na mecie wyniósł 1,3 s. Cenny czas reprezentant Red Bulla stracił przy dublowaniu Gasly’ego, zaangażowanego w walkę z Zhou Guanyu i Alexem Albonem.

- Z pewnością straciłem tam trochę. Sekundę, może więcej - powiedział Perez. - Niebieskie flagi były wyraźne, ale on [Gasly] akurat walczył i trudno jest wtedy odpuścić. Myślę, że już miał przeprowadzić manewr, ale pojawiłem się ja i sądziłem, iż otworzył drzwi. Szczęśliwie zahamowałem w ostatniej chwili. Mogło dojść do kontaktu.

- Wydaje mi się, że w normalnych okolicznościach to byłaby kara dla Pierre’a. To jednak ostatni wyścig i cieszę się, iż pojadę do domu. Nie mam zamiaru tego roztrząsać. Tak czasami bywa.

Perez pochwalił również swojego głównego rywala, czyli Leclerca.

- Tak to jest w tym sporcie. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ferrari i Charles zaliczyli fantastyczny wyścig. Świetnie zarządzali oponami i byli od nas silniejsi. Zwłaszcza pod koniec pierwszego sprintu mocno osłabłem. To skomplikowało naszą strategię.

- W drugim stincie byłem za Maxem. On jechał na jeden pit stop, a ja na dwa. Nie byłem wtedy w stanie zmaksymalizować tempa. Nie mogłem cisnąć tak mocno, jak powinienem. W pewnym momencie rozmawialiśmy o jednym postoju, ale degradacja była większa. Po prostu podczas tego drugiego stintu za mało cisnęliśmy. Prawdopodobnie straciliśmy na tym około dwóch sekund.