Lewis Hamilton ujawnił w wywiadzie dla wybranych mediów, w tym dla motorsport.com, podczas GP Stanów Zjednoczonych, że zamierza podpisać nową umowę z Mercedesem na starty w Formule 1. Obecne porozumienie wygasa po kampanii 2023.

George Russell został kolegą zespołowym Hamiltona od tego roku, po trzech latach spędzonych w Williamsie. Brytyjczyk ma wieloletni kontrakt ze stajnią z Brackley.

- Zdecydowanie udowodnił, że nie zdejmuje nogi z gazu - powiedział Russell o siedmiokrotnym mistrzu świata. - W ostatnich kilku wyścigach spisał się prawdopodobnie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to dla mnie naprawdę ekscytujące, że mogę być jego partnerem zespołowym, ścigać się koło w koło i wspólnie uczestniczyć w tej podróży.

- Naprawdę uważam to za podróż, w której my dwaj próbujemy pomóc Mercedesowi w powrocie do wygrywania - kontynuował. - Mamy świetne i przejrzyste relacje. Byłoby wspaniale, jeśli w dłuższej perspektywie pozostaniemy kolegami zespołowymi.

Obaj kierowcy starają się odwrócić losy Mercedesa, który w tym roku, po wejściu w życie nowych przepisów technicznych, ma olbrzymie trudności ze swoim samochodem.

Russell, który zdobył jedno pole position w obecnym sezonie podczas Grand Prix Węgier w lipcu, w klasyfikacji mistrzostw ma 20 punktów przewagi nad Hamiltonem na trzy rundy przed końcem kampanii.

Jeśli żaden z tej dwójki nie stanie na najwyższym stopniu podium przed końcem mistrzostw, będzie to pierwsza od 2011 roku kampania Mercedesa bez zwycięstwa.

Russell wierzy, że wygrana jest w ich zasięgu, ale potrzebują do tego szeregu sprzyjających okoliczności.

- To jest ekscytujące dla nas, jako całej ekipy, że mieliśmy w tym roku kilka okazji do walki - powiedział. - Generalnie musimy wykonać wszystko idealnie, a nasi rywale mieć wypadki i błędy, co zapewniłoby nam pół szansy.

- Znamy nasze położenie w kontekście osiągów. Rzecz jasna w trzech ostatnich wyścigach postaramy się spisać jak najlepiej i zobaczymy, co z tego wyniknie - podsumował.

