Pierwsza tura przedsezonowych testów - która w ubiegłym tygodniu odbyła się w Barcelonie - tradycyjnie już stworzyła więcej pytań, niż dała realnych odpowiedzi. Choć na czele tabeli ostatniego dnia zajęć pojawiły się dwa Mercedesy, konkretny układ sił wciąż nie jest pewny.

Zespoły próbują zaszachować rywali i nie pokazywać już podczas pierwszych testów swojego prawdziwego potencjału. Toto Wolff jest przekonany, że najmocniejszy silnik ma Ferrari. W Maranello odpierają ten „zarzut”, wskazując na Mercedesa i Red Bull Racing. Ci ostatni uważają, że są tuż przed Scuderią. Z kolei George Russell jako czarnego konia wskazuje McLarena. Lando Norris nie pozostał mu dłużny i oczywiście zaprzeczył , jakoby MCL36 z Woking był lepszy niż W13 z Brackley.

- Nie zawracam sobie głowy takimi chwytami. To za duży wysiłek - przyznał Russell. - Z naszej strony nie ma gierek. Po prostu pracujemy zgodnie ze swoim programem i szczerze mówiąc to, co widzieliśmy podczas testów, jest zupełnie niereprezentatywne.

- Prawdopodobnie wiadomo, kto jest w górnej połówce stawki, a kto w dolnej. Jednak w kwalifikacjach dzielą nas dziesiąte części sekundy. Odpowiada to zwykle 5 kg paliwa. Więc tak. To nie jest miarodajne.

- Biorąc pod uwagę prace rozwojowe, sprawy pewnie będą miały się inaczej w Bahrajnie. Być może Lando gra w jakieś gierki, ale my nie! McLaren i Ferrari wydają się mieć rzeczy pod kontrolą. Wyglądają na mocnych z dużą ilością paliwa, z małą ilością paliwa i w zarządzaniu oponami.

- Kto wie? Każdy ma inny program, ale patrząc na wszystkie przejazdy, jesteśmy w tym momencie trochę za nimi. Poczekajmy. Mistrzostw nie wygrywa się podczas zimowych testów w Barcelonie.

Sezon ruszy 20 marca od Grand Prix Bahrajnu.

